Una nova actualització de l'estat d'Irene de Grècia fa témer el pitjor

L'atmosfera a la Zarzuela ha adquirit un matís de preocupació i mutisme. El que va començar com un lleu indici de fragilitat s'ha transformat en un evident moment crític per a una figura ineludible: la princesa Irene de Grècia. El seu estat ha despertat reaccions íntimes i ajustos inusuals a l'agenda d'estiu de la família reial.
Quan el que és privat trastoca el que és institucional
Irene de Grècia, amb 83 anys, viu una etapa delicada de salut. Aquesta setmana, mitjans com 'Vamos a Ver' han confirmat que ha deixat d'alimentar-se per si mateixa i que els metges mostren un estat de pessimisme davant la seva evolutiva fragilitat.
Tot i que sempre ha estat una presència reservada, afectuosament anomenada “tieta Pecu”, el seu vincle amb la reina Sofia ha estat sòlid i íntim. Fa anys que comparteixen habitatge al Palau de la Zarzuela, una convivència que avui pren tot el seu pes enmig del moment vulnerable que travessa Irene. Les germanes sempre han estat molt unides
Es porten pocs anys i de petites ho van passar malament durant l'exili de la seva família per diversos països. Un exili al qual el seu pare, el rei Pau I de Grècia, va posar fi anys més tard. El seu fill Constantí, el tercer dels germans, no va ser capaç de conservar el tron després d'un cop d'estat de caràcter republicà.
Quan el deure institucional i la proximitat familiar col·lideixen
La tradicional arribada de la reina Sofia a Marivent es va endarrerir més de l'habitual. Només va estar 48 hores a Mallorca, un desplaçament inusualment breu, guiat per “motius institucionals” però eclipsat per la necessitat d'acompanyar la seva germana. Les fonts mèdiques que atenen Irene van desaconsellar qualsevol viatge, cosa que va forçar l'adaptació absoluta de la reina emèrita a aquesta circumstància.
Aquest estiu, el tradicional sopar familiar a Palma va mancar de la presència d'Irene i de Sofia durant més temps. El viatge llampec de la reina Sofia a l'illa ha estat criticat per Pilar Eyre. La crítica no ha estat cap a l'emèrita, sinó cap a la institució.
La veterana periodista considera que la ciutadania hauria entès perfectament l'absència de Sofia. També demana transparència a la Casa Reial, ja que no s'ha informat en cap moment de la malaltia que patiria Irene de Grècia.
Fonts, antecedents i matisos que potser s'ignoren
Des de fa mesos, s'ha parlat de deteriorament cognitiu, fins i tot d'un possible Alzheimer avançat, sense confirmació de Casa Reial. La princesa va ser vista en cadira de rodes al casament del seu nebot Nicolau al febrer. Amb l'entorn íntim conscient de la seva fragilitat, es prioritza l'entorn familiar per sobre del protocol.
Silvia Taulés, periodista amb fonts properes, comenta que “la germana de la reina Sofia… està molt tocada. La seva germana no es mou del seu costat”. Mariàngel Alcázar, per la seva banda, matisa que “hi ha circumstàncies especials, però no tan alarmants. Està delicada… dies millors i dies pitjors”.