La notícia agra de la reina Sofia després del paperot que va fer la família a Marivent

Tornen a encendre totes les alarmes al voltant de la reina Sofia, després que hagi transcendit una nova i agra notícia sobre ella. Informació que està directament relacionada amb el paperot que ha fet la seva família durant la seva estada al palau de Marivent.
Fa uns dies, va augmentar la preocupació al voltant de la reina Sofia en assegurar-se que, per primera vegada en quatre dècades, no aniria a Mallorca durant l'estiu. I és que, tot i que la seva assistència estava confirmada, va passar alguna cosa a última hora que li va fer canviar els seus plans.
Tal com ha transcendit, Irene de Grècia ha patit una greu recaiguda en el seu estat de salut. Motiu pel qual la reina Sofia es va plantejar cancel·lar el seu viatge anual al palau de Marivent per cuidar la seva germana.
A més, i per si no n'hi hagués prou, la princesa Tatiana Radziwill, cosina segona de l'emèrita i una de les seves grans confidents, també ha patit un important contratemps de salut.
Malgrat el dur moment personal pel qual està passant, la reina Sofia va acceptar viatjar a Mallorca per passar uns dies amb la seva família. Tant és així que, per a sorpresa de molts, finalment va participar en la tradicional recepció de Marivent
Però el que menys s'esperava era que, només 48 hores després d'arribar a l'illa, rebria una agra i inesperada notícia: els reis i les seves filles abandonarien Palma per començar les seves vacances privades.
Surt a la llum la notícia menys esperada sobre la reina Sofia: s'ha quedat sola a Marivent
L'estada de la Família Reial a Mallorca semblava anticipar unes vacances compartides i en harmonia amb la reina Sofia. De fet, durant la tradicional recepció celebrada a Marivent el passat dilluns 4 d'agost, tots van posar somrients davant la premsa i es van mostrar propers amb l'emèrita.
Una estampa que va deixar entreveure que, després d'aquest important acte, es produiria una convivència familiar durant els dies posteriors. Tanmateix, tot va resultar un gest de cara a la galeria.
Tothom apuntava que aquest any els reis Felip i Letícia farien una excepció, a conseqüència del delicat moment personal pel qual està passant la reina Sofia. Però res més lluny de la realitat.
Tant és així que, tot just 48 hores després de la recepció a Marivent, Felip, Letícia i les seves filles van abandonar l'illa per començar les seves conegudes vacances privades.
D'aquesta manera, la reina Sofia s'ha quedat pràcticament sola a Mallorca en un dels moments més complicats per a ella. No obstant això, s'espera que en els pròxims dies rebi la visita de les seves filles, les infantes Cristina i Elena.
L'actitud de la Família Reial ha generat cert debat en cercles propers a la institució. I és que, tot i que és comprensible que els reis gaudeixin d'un temps privat, la manera en què s'ha gestionat la situació amb l'emèrita no ha passat desapercebuda.