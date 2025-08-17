La reina Camila torna de vacances i Buckingham Palace anuncia una cosa molt important

Després de la polèmica que va protagonitzar fa uns dies, la reina Camila torna a convertir-se en el centre de totes les mirades, després de confirmar-se la data del seu retorn de vacances. Moment que l'equip del palau de Buckingham ha aprofitat per anunciar una notícia molt important sobre la monarca.
Fa diverses setmanes que no veiem junts tots els membres de la Família Reial britànica. I és que l'aturada estival ha reduït notablement les seves activitats institucionals.
Tant és així que, llevat de les comptades aparicions de Carles III, de la princesa Anna o de la duquessa d'Edimburg, la resta d'integrants es troba gaudint del seu descans.
Pel que fa als prínceps de Gal·les, se sap que la seva primera parada va ser a Grècia. Posteriorment, el príncep Guillem va ser captat en una trobada esportiva a Basilea, on va coincidir amb la princesa Leonor i la infanta Sofia.
Mentrestant, la reina Camila va ser fotografiada navegant pel Mediterrani a bord del iot Zenobia. Travessia que va gaudir sense la companyia de Carles III i per la qual va ser durament criticada.
Tanmateix, el descans vacacional de la Família Reial britànica ja ha acabat. A més, tal com ha confirmat el Palau de Buckingham, el divendres 15 d'agost, diversos membres de la institució van participar en una sèrie d'actes a Londres.
La reina Camila torna de les seves polèmiques vacances d'estiu per participar en diversos actes oficials a Londres
El passat divendres, i després de gaudir de les seves vacances d'estiu, el rei Carles III va pronunciar un discurs adreçat a la ciutadania. Tant el monarca com la reina Camila van ser presents en diversos actes per commemorar el 80 aniversari del Dia de la Victòria sobre el Japó.
A més, al llarg d'aquesta setmana, la duquessa d'Edimburg i els ducs de Gloucester participaran en altres compromisos oficials. En canvi, els prínceps de Gal·les no seran a la capital per a aquestes cites.
Tot i que el príncep Guillem i Kate Middleton formen part del nucli principal de la monarquia, en aquesta ocasió no s'ha vist necessari interrompre els seus dies de descans. De fet, s'espera que el seu retorn es produeixi aviat a Escòcia.
Malgrat el compromís que sempre han mostrat, arran del problema de salut que travessa la princesa, tots dos han manifestat que dedicar temps als seus fills és ara la seva prioritat.
Els actes de Londres també van suposar la primera aparició pública de Camila després de les seves polèmiques vacances a Grècia. I és que, fa uns dies, la consort va ser fotografiada en un iot de luxe propietat d'un magnat.
Una escapada que, com era d'esperar, va aixecar crítiques per diverses raons. La primera, per la relació del propietari de l'embarcació amb el món polític, cosa que reobre el debat sobre si és apropiat que figures reials acceptin favors d'aquest tipus.
A més, ha estat molt qüestionada per tractar-se d'un viatge de luxe enmig d'un context de dificultats econòmiques per al país. Mentrestant, el rei Carles va romandre a Escòcia i va complir amb alguns actes oficials.