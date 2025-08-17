La reina Camila vuelve de vacaciones y Buckingham Palace anuncia algo muy importante

Tras la polémica que protagonizó hace unos días, la reina Camila vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas, tras confirmarse la fecha de su regreso de vacaciones. Momento que el equipo del palacio de Buckingham ha aprovechado para anunciar una noticia muy importante sobre la monarca.

Hace varias semanas que no vemos juntos a todos los miembros de la Familia Real británica. Y es que el parón estival ha reducido notablemente sus actividades institucionales.

| Europa Press

Tanto es así que, salvo las contadas apariciones de Carlos III, de la princesa Ana o de la duquesa de Edimburgo, el resto de integrantes se encuentra disfrutando de su descanso.

En lo que respecta a los príncipes de Gales, se sabe que su primera parada fue en Grecia. Posteriormente, el príncipe Guillermo fue captado en un encuentro deportivo en Basilea, donde coincidió con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

| Europa Press

Mientras tanto, la reina Camila fue fotografiada navegando por el Mediterráneo a bordo del yate Zenobia. Travesía que disfrutó sin la compañía de Carlos III y por la que fue duramente criticada.

Sin embargo, el descanso vacacional de la Familia Real británica ya ha terminado. Además, tal y como ha confirmado el Palacio de Buckingham, el viernes 15 de agosto, varios miembros de la institución participaron en una serie de actos en Londres.

La reina Camila regresa de sus polémicas vacaciones de verano para participar en varios actos oficiales en Londres

El pasado viernes, y tras disfrutar de sus vacaciones de verano, el rey Carlos III pronunció un discurso dirigido a la ciudadanía. Tanto el monarca como la reina Camila estuvieron presentes en varios actos para conmemorar el 80 aniversario del Día de la Victoria sobre Japón.

Además, a lo largo de esta semana, la duquesa de Edimburgo y los duques de Gloucester participarán en otros compromisos oficiales. En cambio, los príncipes de Gales no estarán en la capital para estas citas.

| Instagram, @theroyalfamily

Aunque el príncipe Guillermo y Kate Middleton forman parte del núcleo principal de la monarquía, en esta ocasión no se ha visto necesario interrumpir sus días de descanso. De hecho, se espera que su regreso se produzca próximamente en Escocia.

Pese al compromiso que siempre han mostrado, a raíz del problema de salud que atraviesa la princesa, ambos han manifestado que dedicar tiempo a sus hijos es ahora su prioridad.

Los actos de Londres también supusieron la primera aparición pública de Camila tras sus polémicas vacaciones en Grecia. Y es que, hace unos días, la consorte fue fotografiada en un yate de lujo perteneciente a un magnate.

Una escapada que, como era de esperar, levantó críticas por varias razones. La primera, por la relación del propietario de la embarcación con el mundo político, lo que reaviva el debate sobre si es apropiado que figuras reales acepten favores de ese tipo.

Además, ha sido muy cuestionada por tratarse de un viaje de lujo en medio de un contexto de dificultades económicas para el país. Mientras tanto, el rey Carlos permaneció en Escocia y cumplió con algunos actos oficiales.