Kate Middleton commou Europa amb una confessió sobre la seva malaltia: ‘És el moment’

Kate Middleton ha tornat a les xarxes socials per fer una nova i inesperada confessió relacionada amb la seva malaltia. Un missatge que, sens dubte, ha aconseguit commoure gran part de la població europea: “És el moment”, ha indicat la princesa.
Avui dia, la princesa de Gal·les continua gaudint de les seves vacances privades al costat del príncep Guillem i els seus fills, George, Charlotte i Louis. Un descans estival que està sent fonamental per a ella, especialment després d’un any marcat per la lluita contra un càncer que la va mantenir allunyada de les seves funcions oficials.
No hi ha dubte de què, durant aquesta etapa de recuperació, Kate Middleton ha après a valorar cada moment i a connectar més amb la natura i les seves arrels. Un vincle especial amb l’entorn que ha marcat el seu retorn a la vida pública.
Precisament, per aquesta connexió ha fet una pausa a les seves vacances per compartir a les seves xarxes socials un emotiu vídeo. En aquest, la princesa de Gal·les ha decidit posar-hi la seva veu per llançar un missatge reflexiu.
“L’estiu és una època d’abundància, igual que les flors floreixen i els fruits maduren. Nosaltres també recordem el nostre propi potencial de creixement”, assegura la mateixa Kate Middleton.
Kate Middleton provoca un gran rebombori a les xarxes amb una nova confessió relacionada amb la seva malaltia
A través del perfil oficial dels prínceps de Gal·les, Kate Middleton ha transmès als seus seguidors que l’estiu no és només un període d’oci. També es tracta d’un moment d’introspecció i redescobriment personal.
“És el moment d’encendre el nostre foc interior i explorar la nostra creativitat, passions i somnis”, ha assenyalat. A més, no s’ho ha pensat dues vegades a l’hora d’animar-los a passar temps amb les persones més importants: la família i els amics de veritat.
“Mentre gaudim de les hores de sol, amics i famílies es reuneixen, juguen, connecten, estan presents. Abraçant l’alegria que es troba fins i tot en els moments més fugaços i les experiències compartides. Les nostres vides floreixen quan atresorem els llaços de l’amor i l’amistat”, afegia.
Segons podem veure en aquesta publicació, la veu suau i harmoniosa de Kate Middleton acompanya imatges de paisatges d’estiu, entorns de platja i bosc. A més, també podem veure famílies compartint temps juntes, nadons somrients, mascotes felices, pícnics i escenes esportives.
“Així que obriu els vostres cors, canteu, balleu… Els dies encara són llargs, així que simplement estimeu i sigueu estimats”, ha assegurat la princesa de Gal·les en la seva narració. “Mai no ha estat més important apreciar el valor dels altres i de la Mare Natura. Brindem per l’estiu!”, conclou.
Com era d’esperar, aquest missatge no ha passat gens desapercebut entre la resta d’usuaris d’Instagram. Tant és així que molts han aprofitat l’ocasió per elogiar el gest que ha tingut Kate Middleton.
Altres, en canvi, han optat per destacar no només la seva veu, sinó també la seva nova filosofia: “M’encanta aquest estil i missatge. Molta esperança per al futur amb aquests dos com a reis”. “És com una pel·lícula que voldries que continués… Quina veu tan dolça!”, ha assegurat un altre internauta.