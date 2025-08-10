Ningú al Regne Unit no esperava el missatge del príncep Guillem durant les seves vacances

La major part de la reialesa europea ha aprofitat el mes d'agost per fer escapades privades i no ha estat obligatori informar del destí. El príncep Guillem, de 43 anys, i Kate Middleton, també de 43, han escollit les illes gregues. Han viatjat amb els seus fills i han buscat desconnectar, encara que Guillem ha sorprès el Regne Unit en enviar avui un missatge inesperat.
Tanmateix, el príncep de Gal·les ha fet una parada i ha interromput el seu descans i el motiu ha estat important. Enguany, les vacances han tingut un valor especial perquè fa poc més d'un any, Kate va confirmar que se sotmetia a un tractament de quimioteràpia. Fa només uns mesos, va anunciar la remissió completa del seu càncer i el seu retorn a l'agenda oficial ha estat progressiu.
L'estiu passat, Kate no va poder gaudir com hauria volgut perquè la malaltia li ho va impedir. Enguany ha estat diferent i fa uns dies, la mateixa Kate ha sorprès les xarxes socials oficials del Palau de Kensington.
Guillem reapareix durant les seves vacances fora del Regne Unit
Ha compartit un projecte sobre el desenvolupament cerebral en infants petits. Ha mostrat un vídeo gravat en una visita anterior i des de llavors, no hi ha hagut notícies d'ells.
Fins aquest divendres, la informació no ha arribat pels seus canals oficials. Les xarxes socials dels prínceps no han mostrat res. Tanmateix, la premsa britànica hi ha tingut accés.
El motiu de la interrupció ha estat el futbol i és que Guillem és patrocinador de l'Associació de Futbol. És un seguidor apassionat. Segons la revista Hello, el príncep s'ha posat en contacte amb un equip de Cornualla i ho ha fet a través del seu secretari privat, Ian Patrick.
El missatge inesperat de Guillem d'Anglaterra
El club en qüestió ha estat el Truro City i ha aconseguit un fet històric. Serà el primer equip de Cornualla a jugar en una lliga nacional, abans competia en divisions inferiors. Guillem és també Duc de Cornualla i la seva implicació ha estat lògica.
La premsa britànica ha reproduït la carta enviada al capità. “El duc sap que acaba de tornar a casa després d'uns anys d'absència i, com tothom a Cornualla, l'estarà animant”, ha publicat Hello. “El Príncep Guillem m'ha demanat que li transmeti les seves més càlides felicitacions pel seu ascens a la Lliga Nacional”, ha continuat el text.
El missatge ha acabat amb un desig de sort per a la nova temporada: “Els envio els millors desitjos del Duc de Cornualla. Molta sort als Tinners!” Amb aquest gest, Guillem ha demostrat, una vegada més, la seva passió per l'esport.