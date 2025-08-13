El rei Carles III, als 76 anys: ‘Per a mi, el càncer ha estat una experiència que…’

El rei Carles III ha reaparegut amb força i serenitat, deixant un missatge molt clar sobre la malaltia que ha marcat el seu darrer any. Als seus 76 anys, el monarca britànic ha volgut compartir una reflexió personal durant una trobada especialment emotiva. La cita s'ha produït al palau de Buckingham, on ha rebut representants d'organitzacions que lluiten contra el càncer.
Ha estat durant aquesta reunió quan el rei Carles s'ha obert com mai abans per parlar sobre el que ha suposat per a ell viure amb aquesta malaltia. “Per a mi, el càncer ha estat una experiència que posa clarament de manifest el millor de la humanitat”, ha revelat. La seva intenció, segons ha explicat, ha estat visibilitzar no només el dolor, sinó també l'esperança i la humanitat que envolta aquesta experiència.
El monarca ha volgut sincerar-se sobre aquesta dura malaltia. “Cada diagnòstic, cada nou cas serà una experiència aclaparadora i de vegades aterridora per a aquests individus i els seus éssers estimats”, ha dit.
Tanmateix, també ha volgut ressaltar el valor d'aquells que acompanyen els pacients en aquests moments tan difícils. “Els moments més foscos de la malaltia poden ser il·luminats per la compassió més gran”, ha afegit, agraint especialment a les organitzacions presents per la seva feina.
El rei Carles III manté la seva agenda mentre reforça el seu missatge sobre la conscienciació
Des que es va fer públic el seu diagnòstic al febrer de l'any passat, Carles III ha mantingut la seva agenda amb admirable fermesa. Va ser després de sotmetre's a una operació de pròstata quan se li va detectar un tipus de càncer no especificat. Malgrat el seu tractament, ha complert amb la majoria dels seus compromisos oficials, demostrant un fort compromís amb el seu rol institucional.
Això sí, no tot ha estat fàcil, fa tot just unes setmanes, el rei va haver de suspendre les seves activitats durant dos dies a causa d'efectes secundaris derivats del tractament. El palau de Buckingham va informar que Carles va necessitar un breu període d'observació hospitalària. No obstant això, després d'aquest breu parèntesi, va reprendre la seva agenda i, dies després, fins i tot va viatjar a Roma per reunir-se amb el Papa Francesc.
Carles ha destacat que la seva malaltia li ha permès veure més de prop la “feina extraordinària” de metges, voluntaris i associacions. Aquesta nova perspectiva ha reforçat el seu interès a impulsar la consciència sobre el càncer i la importància d'un diagnòstic precoç. La trobada a Buckingham no només ha estat un acte institucional, sinó també un acte profundament personal.
El testimoni del rei Carles III acosta a la societat la realitat del càncer
Curiosament, no ha estat l'únic membre de l'entorn reial que ha compartit la seva lluita recent contra el càncer. Sarah Ferguson, exdona del príncep Andreu, també ha parlat obertament sobre el que ha viscut després de ser diagnosticada dues vegades en menys d'un any. Primer, amb un càncer de mama; després, amb un melanoma maligne detectat al gener de 2024.
Ferguson ha reconegut que enfrontar-se a dos diagnòstics en tan poc temps la va fer caure en un estat mental molt fosc. “No m'importa admetre que la meva ment es va submergir en la foscor”, ha confessat recentment. Com el rei Carles, ha volgut transformar la seva experiència en un missatge de fortalesa i consciència.
La reflexió del monarca britànic ha tingut un gran ressò a la societat, i no només al Regne Unit. El seu testimoni demostra que fins i tot des de la posició més alta d'una monarquia, el càncer iguala tothom i revela el millor d'aquells que l'afronten. Carles III ha parlat com a pacient, però també com a rei amb proximitat, humanitat i valentia.