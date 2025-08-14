Molt fort: Manu confessa què farà amb els diners que està guanyant a ‘Pasapalabra’

Manu Pascual ha tornat a acaparar l'atenció a Pasapalabra després de revelar els seus plans amb el cobejat pot del programa. El veterà concursant ha explicat amb claredat què faria amb els diners si aconsegueix endur-se'ls, generant gran expectació entre els seguidors de l'espai. Encara que aquest dimecres no hi va haver guanyador, les seves paraules han deixat entreveure intencions concretes que entusiasmen els seus companys i el públic.
En concret, Manu ha confirmat que destinaria part dels diners a compartir experiències amb els seus companys del concurs. La seva intenció és organitzar un viatge juntament amb Isabel Moreno i Alfred García, reforçant la relació propera que han mantingut durant la competició. “Ens ha dit que si avui guanya, ens porta de viatge amb ell”, ha revelat Isabel.
Quant als possibles destins, encara no s'ha decidit res, tot i que s'han considerat diverses idees. El presentador ha fet broma amb la idea d'anar a l'extraradi de Madrid, qualificant-lo de “molt bonic”. Manu ha respost rient que li ha semblat massa lluny i ha preferit alguna cosa més propera.
Manu i Rosa mantenen la il·lusió de compartir el premi de Pasapalabra amb els seus companys
Per la seva banda, Alfred García ha proposat fins i tot la possibilitat de recórrer Llatinoamèrica, aprofitant l'ocasió per fer una petita gira. Rosa Rodríguez també ha manifestat el seu interès per organitzar un viatge amb els seus companys si ella resultés guanyadora. La idea ha generat entusiasme entre tots, deixant entreveure que els plans van més enllà del que és estrictament competitiu.
Finalment, la convidada Cecilia Gómez ha assenyalat que “la pilota és al seu terreny”, deixant clar que la iniciativa dependrà dels resultats del concurs. Tot i això, la complicitat entre els participants s'ha mantingut evident durant tota la jornada. Aquesta actitud ha reforçat la sensació que el premi no només té un valor econòmic, sinó també emocional.
Un pot que es disputen, des de fa mesos, Manu i Rosa a Pasapalabra
No obstant això, el programa va concloure sense que cap dels dos protagonistes aconseguís completar ‘El rosco’, mantenint l'empat a 22 encerts. Tot i no haver-hi un guanyador final, les declaracions de Manu han deixat un missatge contundent sobre els seus plans amb el premi. Ell ha assegurat que la seva prioritat seria compartir part dels diners i crear records amb aquells que han acompanyat la seva trajectòria al concurs.
Amb el pot de gairebé dos milions d'euros encara en joc, l'expectació continua creixent a cada entrega de Pasapalabra. La confessió de Manu ha afegit un nou component al concurs, augmentant la intriga sobre com es desenvoluparà la competició els pròxims dies. Així, el veterà manté l'atenció de l'audiència i deixa clar que, per a ell, la victòria tindria un valor que va molt més enllà de l'econòmic.