Manu sorprèn a 'Pasapalabra' en anunciar les seves intencions amb els diners del pot
Manu sorprèn a 'Pasapalabra' en anunciar les seves intencions amb els diners del pot | Atresmedia, xcatalunya.cat
Molt fort: Manu confessa què farà amb els diners que està guanyant a ‘Pasapalabra’

Manu, el famós concursant de ‘Pasapalabra’, revela quins són els seus plans en cas que guanyi el pot i sorprèn amb una proposta generosa

per Alba Fabián

Manu Pascual ha tornat a acaparar l'atenció a Pasapalabra  després de revelar els seus plans amb el cobejat pot del programa. El veterà concursant ha explicat amb claredat què faria amb els diners si aconsegueix endur-se'ls, generant gran expectació entre els seguidors de l'espai. Encara que aquest dimecres no hi va haver guanyador, les seves paraules han deixat entreveure intencions concretes que entusiasmen els seus companys i el públic.

En concret, Manu ha confirmat que destinaria part dels diners a compartir experiències amb els seus companys del concurs. La seva intenció és organitzar un viatge juntament amb Isabel Moreno i Alfred García, reforçant la relació propera que han mantingut durant la competició. “Ens ha dit que si avui guanya, ens porta de viatge amb ell”, ha revelat Isabel.

Jove amb samarreta blanca i ulleres penjades conversant en un programa de televisió amb una xapa que diu Manu i persones assegudes al fons
Manu planeja celebrar el premi amb un viatge conjunt | Antena 3

Quant als possibles destins, encara no s'ha decidit res, tot i que s'han considerat diverses idees. El presentador ha fet broma amb la idea d'anar a l'extraradi de Madrid, qualificant-lo de “molt bonic”. Manu ha respost rient que li ha semblat massa lluny i ha preferit alguna cosa més propera.

Manu i Rosa mantenen la il·lusió de compartir el premi de Pasapalabra amb els seus companys

Per la seva banda, Alfred García ha proposat fins i tot la possibilitat de recórrer Llatinoamèrica, aprofitant l'ocasió per fer una petita gira. Rosa Rodríguez també ha manifestat el seu interès per organitzar un viatge amb els seus companys si ella resultés guanyadora. La idea ha generat entusiasme entre tots, deixant entreveure que els plans van més enllà del que és estrictament competitiu.

Finalment, la convidada Cecilia Gómez ha assenyalat que “la pilota és al seu terreny”, deixant clar que la iniciativa dependrà dels resultats del concurs. Tot i això, la complicitat entre els participants s'ha mantingut evident durant tota la jornada. Aquesta actitud ha reforçat la sensació que el premi no només té un valor econòmic, sinó també emocional.

Rosa amb una samarreta clara somriu mentre participa en un programa de televisió, porta una insígnia blava amb el nom Rosa. Captura de 'Pasapalabra'.
Rosa s’afegeix a la idea d’un viatge després de guanyar ‘Pasapalabra’ | Atresmedia

Un pot que es disputen, des de fa mesos, Manu i Rosa a Pasapalabra

No obstant això, el programa va concloure sense que cap dels dos protagonistes aconseguís completar ‘El rosco’, mantenint l'empat a 22 encerts. Tot i no haver-hi un guanyador final, les declaracions de Manu han deixat un missatge contundent sobre els seus plans amb el premi. Ell ha assegurat que la seva prioritat seria compartir part dels diners i crear records amb aquells que han acompanyat la seva trajectòria al concurs.

Amb el pot de gairebé dos milions d'euros encara en joc, l'expectació continua creixent a cada entrega de Pasapalabra. La confessió de Manu ha afegit un nou component al concurs, augmentant la intriga sobre com es desenvoluparà la competició els pròxims dies. Així, el veterà manté l'atenció de l'audiència i deixa clar que, per a ell, la victòria tindria un valor que va molt més enllà de l'econòmic.

