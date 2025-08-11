Camila Parker (reina d’Anglaterra) protagonitza una polèmica que indigna Europa

Camila Parker ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades, després de protagonitzar una nova polèmica relacionada amb les seves vacances d'estiu. Una informació que, sens dubte, ha aconseguit indignar gran part de la població europea.
Segons sembla, el rei Felip i la seva família no són els únics representants de la reialesa europea que han triat Grècia per gaudir d'uns dies de descans. I és que, tal com ha revelat la premsa britànica, la reina d'Anglaterra també es troba al país mediterrani, això sí, sense la companyia de Carles III.
Camila Parker ha estat captada a bord del iot Zenobia, propietat de l'empresari multimilionari sirià-saudita Wafic Said, conegut per les seves conviccions obertament conservadores.
Com era d'esperar, aquestes imatges no han passat gens desapercebudes. Tant és així que, en poques hores, han despertat un gran nombre de crítiques, entre elles, la que recull The Mirror:
“La reina Camila viatjava a alguns dels destins turístics més selectes del país mediterrani. Atès que se suposa que la Família Reial britànica és estrictament apolítica, molts interpretaran que veure Camila al vaixell d'un donant multimilionari conservador és un senyal equivocat”.
Camila Parker protagonitza una nova polèmica i es converteix en el centre de totes les crítiques
Segons apunta aquest mitjà de comunicació, el iot sobre el qual ha navegat Camila Parker té un valor estimat de 30 milions de lliures esterlines. És a dir, aproximadament uns 34 milions d'euros.
“Tot i que no hi ha indicis que l'esposa del rei hagi fet res malament, acceptar l'hospitalitat d'algú tan influent en el món de la política no és un bon senyal”, lamenten en aquesta publicació. Unes paraules que han augmentat el debat sobre la conveniència d'aquest viatge en l'actual context polític i social.
Alhora, el diari britànic recorda que, “això passa en un moment en què milions de britànics comuns lluiten contra la crisi del cost de la vida”. “I el rei Carles ha parlat de retallar les despeses de la reialesa”, afegeixen tot seguit.
L'absència del monarca al iot ha estat un altre dels punts que ha destacat aquest mitjà de comunicació britànic. Tant és així que han aprofitat el moment per continuar amb les seves crítiques cap a Camila Parker:
“Representen el país en tot moment i, sent sincers, no és que vagin curts de diners. Això no dona bona imatge a Camila Parker… Sobretot quan les relacions entre la reialesa i els seus afins es posen, amb raó, en entredit”. D'altra banda, es confirma que el propietari de l'embarcació, Wafic Said, no es trobava a bord.
Tanmateix, la relació de Wafic Said i la Família Reial britànica no és recent, malgrat la polèmica suscitada per les vacances de Camila Parker al seu iot. El 2019, Carles III, aleshores príncep de Gal·les, va organitzar un sopar a Clarence House per celebrar el 80 aniversari de l'empresari.
A més, la seva família figura com a mecenes fundadora de l'actual Fons Rei Carles III, anteriorment Fundació Benèfica Príncep de Gal·les. I en més d'una ocasió se'ls ha vist compartint llotja a Ascot.