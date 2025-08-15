Paco Porras trenca el seu silenci: Javier Cárdenas, enfonsat

Durant anys va ser un record borrós de la televisió dels dos mil. Avui, aquell passat torna amb un capítol judicial que canvia el relat. Paco Porras ha decidit parlar després de conèixer una resolució que feia dues dècades que esperava. El seu testimoni arriba amb dolor físic i un advertiment sobre els límits de l'espectacle.
La resolució que reobre un cas enterrat
Segons La Voz de Galicia, Porras ha guanyat a Javier Cárdenas el judici per les greus lesions derivades d'un famós vídeo en què apareix arrossegat per una llanxa. La notícia confirma un litigi llarg i espinós que ha travessat canvis d'època i plataformes. Porras ha detallat que, tot i la sentència favorable, encara no ha cobrat la indemnització. Al·lega que Cárdenas s'hauria declarat en ERO per evitar el pagament.
El rodatge de “FBI: Frikis Buscan Incordiar” que va acabar a l'ambulància
L'origen se situa el 2004, durant el rodatge del film impulsat per Cárdenas, quan una “broma” descontrolada va acabar amb Porras lligat a un arnès connectat a una llanxa. Les imatges mostren com accelera l'embarcació, el llença contra la sorra i després a l'aigua, escena difosa durant anys en portals i videoteques.
Porras sosté que va patir costelles trencades, a més de desplaçaments cervicals i vertebrals, lesions que va arrossegar durant molt de temps. El 2019 ja va relatar seqüeles severes, incloent-hi mesos de paràlisi, en el seu pas per la televisió.
Declaracions creuades i un silenci calculat de Cárdenas
Fins ara, Cárdenas ha centrat les seves últimes intervencions públiques en la seva absència a “Superestar”, la sèrie de Netflix que revisita aquella fauna catòdica. Ha arribat a atribuir la seva omissió a un suposat veto ideològic, obrint un altre front mediàtic en ple estrena.
Des de la pròpia sèrie han respost amb subtileses i picades d'ullet, assenyalant que l'enfocament pretenia allunyar-se de l'esperit de “FBI”. El debat sobre si Cárdenas apareix o no, ha alimentat la conversa cultural d'aquest estiu televisiu.
“Superestar” i la revisió d'una època sense xarxes
“Superestar” va aterrar el 18 de juliol i ha provocat una relectura dels codis de l'humor que van triomfar aleshores. En aquest marc, la sentència a favor de Porras opera com a mirall incòmode per a una indústria que va monetitzar rialles sense calibrar danys. Crítiques i articles recents assenyalen que l'entreteniment no pot edificar-se sobre la humiliació aliena. El que abans va ser trending sense etiquetes, avui s'observa amb lupa ètica i jurídica.
Execució, indemnització i responsabilitats pendents
Després de la sentència favorable, el focus es desplaça a l'execució i al cobrament efectiu. Porras denuncia retards i maniobres empresarials, mentre els seus seguidors reclamen reparació íntegra i reconeixement públic del dany.
El cas, a més, serveix per recordar altres episodis polèmics vinculats a l'entorn mediàtic d'aquells anys. La jurisprudència i l'escrutini social avancen, encara que cada història requereixi el seu propi tancament.