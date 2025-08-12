El rei Felip i la reina Letícia, molt preocupats, prenen una decisió d’última hora

El rei Felip i la reina Letícia han tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després que hagi transcendit la inesperada decisió d'última hora que els monarques han pres sobre un dels assumptes que més els preocupen en aquests moments.
Avui dia, el cantant Jaime Anglada roman ingressat a l'UCI de l'Hospital Universitari Son Espases després de patir un greu atropellament. Aquest altercat es va produir la matinada del passat divendres, 8 d'agost, mentre conduïa la seva motocicleta pels carrers de Palma.
Tal com va transcendir aquell dia, el sinistre va tenir lloc al voltant de la 1:30 al carrer Joan Miró, i el conductor implicat va fugir. Hores més tard, agents de la Policia Local van aconseguir detenir-lo gràcies a l'ajuda de testimonis que van facilitar la matrícula del vehicle.
Ara les lesions que presenta el gran amic del rei Felip i la reina Letícia són de gran consideració. Segons dicta l'informe mèdic, l'artista té fractures al maluc, la mandíbula i les costelles, a més d'un traumatisme cranioencefàlic sever i l'extirpació de la melsa.
En aquests moments, Anglada es troba en coma induït i sota supervisió mèdica constant. A més, els pròxims dies seran determinants per avaluar la seva evolució.
Durant els dies posteriors, s'ha especulat amb la possibilitat que Felip i Letícia cancel·lin les seves vacances privades per estar al costat del seu amic en aquests moments difícils.
Però, segons apunten diversos mitjans de comunicació, finalment els monarques han optat per no viatjar fins a Mallorca per visitar el seu amic, Jaime Anglada. Tot i això, estan en contacte permanent amb la família a l'espera de qualsevol novetat.
El rei Felip i la reina Letícia opten per no viatjar a Palma després de l'accident de Jaime Anglada
El cercle més proper del músic ha sol·licitat respecte i discreció davant la gran quantitat de missatges de suport que estan rebent. I és que, malgrat l'afecte que estan rebent, prefereixen portar aquest tema delicat amb total discreció.
Entre les amistats de l'artista hi ha el rei Felip, amb qui manté una relació molt propera des de fa anys. De fet, el monarca va assistir al seu concert al Reial Club Nàutic de Palma el passat 1 d'agost. També se sap que les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, tenen una bona relació amb els fills d'Anglada, Jaime i Julia.
Aquest tràgic accident es va produir pocs dies després que la Família Reial iniciés les seves vacances privades, cosa que fa pensar que podrien trobar-se fora d'Espanya o fins i tot d'Europa.
Això explicaria la decisió que han pres el rei Felip i la reina Letícia de no acudir a l'hospital de Palma, on es troba el cantant Jaime Anglada. Una dada que molts han interpretat com un senyal positiu, ja que, si l'estat de l'artista fos extremadament greu, haurien interromput el seu descans estival.
Tot i així, s'ha sabut que Felip i Letícia segueixen molt de prop l'estat de salut del músic. A més, han fet arribar a la seva família una petició expressa: que els mantinguin informats de qualsevol canvi, per petit que sigui.