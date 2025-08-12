Georgina Rodríguez (31 anys), sobre l’únic esport que fa: ‘Dones al poder’

No hi ha dubte que Georgina Rodríguez s'ha convertit en la dona del moment, i tot després d'anunciar el seu compromís a través de les xarxes socials. Ara, arran d'aquesta notícia inesperada, ha transcendit l'únic esport que fa i que, segur, l'ajudarà a arribar perfecta al seu casament: “Dones al poder”.
Fa tot just unes hores, aquesta coneguda it girl i creadora de contingut ha deixat sense paraules els seus més de 68 milions de seguidors d'Instagram després de compartir una publicació inesperada.
En aquesta, Georgina Rodríguez ha mostrat l'espectacular anell de compromís amb què Cristiano Ronaldo li ha demanat matrimoni després de gairebé nou anys de relació i quatre fills en comú. “Sí, vull. En aquesta i en totes les meves vides”, ha assegurat la socialité.
Ara, i a l'espera de conèixer més detalls sobre el seu esperat casament, hi ha una dada que ha tornat a sortir a la palestra: l'activitat física de la influencer. Una rutina d'exercicis que, de segur, li permetrà arribar perfecta al dia més important de la seva vida.
Georgina Rodríguez revela a les xarxes socials la rutina d'exercicis que li permet estar perfecta
Quan es tracta de cuidar el seu aspecte físic, Georgina Rodríguez sempre ha mantingut una gran constància. Tant és així que, fins i tot en dies de descans amb amigues, sol ser l'única que continua entrenant.
El fruit d'aquest esforç no només es reflecteix en la seva silueta ben definida que llueix sempre que pot. També es tradueix en l'evident força dels seus músculs, cosa que ha mostrat en diverses ocasions a través del seu perfil d'Instagram.
Fidel al seu estil, fa un temps, Georgina Rodríguez va compartir amb els seus seguidors la seva rutina al gimnàs, en què destaquen els exercicis de força que combina amb cardio.
En aquesta ocasió, la jove de 31 anys va sorprendre per la potència que tenen les seves cames a l'hora d'aixecar pes. En una de les seves publicacions, es pot veure la parella de Cristiano Ronaldo en un aparell d'entrenament, centrada a moure la càrrega pesada que tenia davant.
Orgullosa del seu assoliment, Georgina Rodríguez va deixar constància que pot aixecar fins a 235 quilos sota la supervisió d'un entrenador. Un esforç que, segons es veu al vídeo, va repetir fins a vuit vegades.
A més, no va dubtar a mostrar la diferència amb el seu company d'entrenament, que no va aconseguir moure el pes que ella havia aconseguit instants abans. “Dones al poder”, va escriure al clip, acompanyat d'un cor vermell. Un missatge que li ha servit per connectar amb altres dones que cada dia trenquen barreres i assoleixen els seus objectius.
Però quan no està centrada en l'aixecament de pes, Georgina Rodríguez busca altres formes de divertir-se. Així ho va demostrar fa uns dies en sorprendre amb la seva destresa per a la bachata. A les seves classes, va moure els malucs al compàs de ritmes llatins, deixant clar que també gaudeix fent exercici de cardio.