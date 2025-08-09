Creix la preocupació a la Família Reial després de saber-se l'últim de Jaime Anglada

Fa tan sols unes hores coneixíem la impactant notícia que Jaime Anglada, íntim amic de Felip VI, havia estat atropellat a Mallorca. Un succés que ha deixat en xoc tant els seus seguidors com el cercle més proper del rei, que li té un gran afecte. Ara, l'últim sobre el seu estat de salut ha intensificat la inquietud a tota la Família Reial.
El cantant roman ingressat a l'UCI i ha hagut de ser sotmès a una intervenció quirúrgica d'urgència. Malgrat que les fonts mèdiques han confirmat que la seva vida no corre perill, les seves lesions són de tal gravetat que la preocupació és més que evident.
La Família Reial, preocupada per l'última hora de Jaime Anglada
Felip VI i Jaime Anglada mantenen una amistat que es remunta a fa anys. No és estrany veure el monarca assistir als seus concerts i compartir moments distesos amb l'artista.
De fet, la setmana passada, en plena Copa del Rei de Vela, el rei va acudir juntament amb un grup d'amics a gaudir d'una de les seves actuacions a Mallorca. Allà es va mostrar somrient i relaxat, compartint rialles i cantant.
Per això, l'accident ha estat un cop emocional per a l'entorn reial. El fet que l'atropellament hagi estat tan greu, i que l'artista es trobi encara en estat crític, ha generat un clima de preocupació que transcendeix el merament institucional. A la Família Reial se segueix minut a minut l'evolució del seu estat.
Segons la informació que ha transcendit, l'accident va tenir lloc a la capital balear quan el músic va ser envestit per un vehicle. L'impacte va provocar que fos traslladat immediatament a l'Hospital Universitari Son Espases, on va ingressar en estat greu. Des del primer moment, els metges van detectar lesions internes i externes de consideració.
El part mèdic ha detallat ara que Anglada, que continua a l'UCI, ha estat operat per extirpar-li la melsa. A més, pateix un greu traumatisme cranioencefàlic, fractures a tots dos canells, costelles trencades i una lesió al maluc. El seu pronòstic és greu, i tot i que la seva vida està fora de perill, requerirà una llarga i complexa recuperació.
La Família Reial coneix el que ha passat amb el responsable de l'atropellament a Jaime Anglada
Les circumstàncies de l'accident han afegit indignació a la preocupació. L'autor de l'atropellament és un jove de 20 anys que, segons fonts oficials, triplicava la taxa d'alcohol permesa en sang en el moment dels fets. Després de l'impacte, no es va aturar a auxiliar la víctima i va fugir, cosa que va agreujar la situació judicial.
La ràpida actuació de testimonis presencials ha estat clau. I és que van anotar la matrícula del cotxe i van alertar les autoritats, cosa que va permetre localitzar el conductor al seu domicili poques hores després. La Guàrdia Civil va procedir a la seva detenció i el va posar a disposició judicial.
Després de passar a disposició del jutge, ara aquest ha decretat el seu ingrés a presó provisional. Se li imputen delictes de lesions per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol. Un cas molt greu la investigació del qual continua oberta.
Mentrestant, la notícia ha causat una gran repercussió a Mallorca i a la resta del país. Les xarxes socials s'han omplert de missatges de suport a l'artista i de mostres d'afecte cap a la seva família. En especial, es multipliquen les mencions a la Família Reial, la qual manté un vincle amb el músic i que, pel que sembla, està al corrent de cada actualització mèdica.
La situació de Jaime Anglada continua sent delicada. El seu pas pel quiròfan i les lesions que arrossega requeriran un llarg procés de rehabilitació. Per al clan Borbó, no es tracta només de la salut d'un conegut, sinó de la d'un amic amb qui ha compartit vivències durant anys.
Mallorca, els admiradors de l'artista i la mateixa Família Reial esperen amb esperança que les pròximes notícies sobre la seva evolució portin un missatge de millora. Fins aleshores, la preocupació es manté alta, amb el desig unànime que ell pugui superar aquest difícil capítol com més aviat millor.