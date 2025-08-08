La reina Letícia, enxampada: fora d'Espanya, amb Leonor i complint la seva promesa

La reina Letícia torna a convertir-se en el centre de totes les mirades després d’haver estat enxampada juntament amb la princesa Leonor i la resta de la seva família fora d’Espanya. Moment en què ha tornat a demostrar que, malgrat els anys, segueix complint amb una de les seves grans promeses.
El passat dimecres, 6 d’agost, la Família Reial va abandonar Mallorca i va posar rumb a Madrid per començar les seves tan desitjades vacances privades. I tot després d’haver passat uns dies al palau de Marivent. Tanmateix, la capital espanyola no ha estat la destinació final del seu viatge.
Durant aquests dies, s’ha especulat sobre el país que aquest any han triat Felip VI i la reina Letícia per gaudir d’un merescut descans juntament amb Leonor i Sofia.
I és que, a diferència d’altres monarquies que fan públics els seus plans d’estiu, a Espanya es manté amb certa reserva la privacitat de tots els membres de la Família Reial.
Fa anys, i després de ser fotografiada en biquini, la reina Letícia va prometre que les seves vacances sempre serien de caràcter privat. Des de llavors, ha aconseguit complir aquest propòsit.
Tanmateix, tot i que ha aconseguit mantenir aquest privilegi, aquest any no ha pogut evitar la filtració de la possible destinació que ha escollit per passar uns dies juntament amb Leonor i Sofia. I la veritat és que descobrir-ho no ha estat gaire complicat.
Surt a la llum la destinació de vacances que la reina Letícia ha escollit per gaudir juntament amb Leonor i la resta de la seva família
Seguint el rastre del Falcon, avió oficial de l’Estat, ha quedat al descobert que, una vegada més, Letícia i la seva família han escollit Grècia com a destinació de les seves vacances privades.
Tot i que no hi ha una confirmació oficial, la veritat és que les probabilitats són molt elevades, tenint en compte que el president del Govern es troba actualment a Lanzarote.
Segons ha informat Mujer Hoy, l’aterratge d’aquest avió a l’aeroport d’Atenes es va produir ahir a la nit al voltant de les 21:30 hores. Una pista ha reactivat les especulacions sobre el parador de la reina Letícia.
Per segon any consecutiu, Grècia torna a ser el lloc escollit per al descans de la Família Reial espanyola. El 2024, els monarques van compartir estada allà amb Guillem i Màxima d’Holanda, i ara no es descarta una nova retrobada.
Va ser precisament a l’illa de Míkonos on, fa anys, la mare de la princesa Leonor va ser fotografiada en biquini per uns turistes, una imatge que va donar la volta al món.
Aquest any, tot apunta que s’han instal·lat en una residència apartada del bullici. L’objectiu és mantenir-se lluny dels paparazzis, que cada any busquen la cobejada instantània familiar gaudint de la platja.
No hi ha cap dubte que les illes gregues s’han convertit en un refugi habitual per als reis i les seves filles, Leonor i Sofia. I és que no deixa de sorprendre que, amb tantes alternatives al seu abast, la Família Reial torni una vegada i una altra a aquesta destinació.