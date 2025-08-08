Així està afectant l'accident de Jaime Anglada a la infanta Sofia (18 anys)

L'accident tràgic del cantant Jaime Anglada ha deixat més d'un molt impactat. Tanmateix, no hi ha cap dubte que una de les persones més afectades per aquesta notícia ha estat la infanta Sofia. I tot arran del vincle que uneix la jove amb l'artista.
Aquest dimecres, 6 d'agost, i després de passar uns dies a Mallorca, lloc on tradicionalment s'inicien les seves vacances, Felip VI, Letícia i les seves filles van abandonar l'illa. Moment en què van donar el tret de sortida a les seves vacances privades.
Segons ha transcendit en les últimes hores, la infanta Sofia i la seva família ja es troben a Grècia, on preveuen passar diversos dies lluny de l'atenció pública. Tanmateix, els seus plans podrien veure's alterats per un esdeveniment inesperat: l'impactant accident de Jaime Anglada.
Tal com s'ha confirmat, el cantant mallorquí ha resultat greument ferit després de patir un accident de trànsit durant la matinada d'aquest divendres, 8 d'agost. La moto que conduïa va ser envestida per un cotxe el conductor del qual va fugir.
Una notícia que, sens dubte, ha suposat un gran cop per a tots els membres de la Família Reial espanyola. I és que, com tots sabem, Jaime Anglada és un dels grans amics que el rei Felip té a Mallorca.
A més, aquest fort vincle va ajudar que la dona de l'artista, Pilar Aguiló, i la reina Letícia es convertissin en grans amigues. Per això, no és d'estranyar que aquest dur cop hagi irromput de ple en les desitjades vacances de la infanta Sofia i la resta de la seva família.
L'accident de Jaime Anglada ha afectat de ple les vacances privades de la infanta Sofia
Ara, i després de saber que Jaime Anglada ha estat ingressat a l'hospital de Son Espases en estat molt greu, tots els ulls s'han posat sobre la Família Reial espanyola.
I és que, davant la gravetat dels fets, s'ha començat a especular amb el retorn immediat dels monarques a Mallorca. Teoria que no seria gens desbaratada tenint en compte la forta amistat que uneix l'artista amb els pares de la infanta Sofia.
Si fos així, aquest any, les vacances dels reis i les seves filles es veurien novament afectades. I tot després del que va passar fa uns dies, quan la reina Sofia va posar sobre la taula la possibilitat de no viatjar a Palma per cuidar la seva germana Irene.
La informació sobre l'accident de Jaime Anglada va arribar als reis quan ja havien arribat a Grècia. Per al monarca, no hi ha cap dubte que l'accident del cantant suposa un dur impacte, donada la relació de forta amistat que mantenen des de fa anys.
De fet, el passat divendres, 1 d'agost, el pare de la infanta Sofia va assistir a un dels seus concerts celebrats al Reial Club Nàutic de Palma. En aquell esdeveniment, el rei Felip VI va compartir amb altres assistents la música de Jaime en un ambient distès i proper, molt allunyat de la formalitat habitual dels actes reials.
Segons ha transcendit, el rei va gaudir de la vetllada juntament amb membres de la tripulació i amics. A més, tal com ha assenyalat El Español, quan va sonar la cançó Échame a mí la culpa, el monarca es va animar a ballar, gest que va provocar els somriures dels presents.