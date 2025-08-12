El rey Felipe y la reina Letizia, muy preocupados, toman una decisión de última hora

El rey Felipe y la reina Letizia han vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo después de que haya trascendido la inesperada decisión de última hora que los monarcas han tomado sobre uno de los asuntos que más les preocupan en estos momentos.

A día de hoy, el cantante Jaime Anglada permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras haber sufrido un grave atropello. Dicho altercado se produjo en la madrugada del pasado viernes, 8 de agosto, mientras conducía su motocicleta por las calles de Palma.

| Instagram, @jaime_anglada

Tal y como trascendió aquel día, el siniestro tuvo lugar alrededor de la 1:30 en la calle Joan Miró, y el conductor implicado se dio a la fuga. Horas más tarde, agentes de la Policía Local lograron detenerlo gracias a la ayuda de testigos que facilitaron la matrícula del vehículo.

Ahora las lesiones que presenta el gran amigo del rey Felipe y la reina Letizia son de gran consideración. Según dicta el parte médico, el artista tiene fracturas en la cadera, la mandíbula y las costillas, además de un traumatismo craneoencefálico severo y la extirpación del bazo.

En estos momentos, Anglada se encuentra en coma inducido y bajo supervisión médica constante. Además, los próximos días serán determinantes para evaluar su evolución.

| TVE

Durante los días posteriores, se ha especulado con la posibilidad de que Felipe y Letizia cancelen sus vacaciones privadas para estar al lado de su amigo en estos duros momentos.

Pero, según apuntan varios medios de comunicación, finalmente los monarcas han optado por no viajar hasta Mallorca para visitar a su amigo, Jaime Anglada. Aunque, eso sí, están en contacto permanente con la familia a la espera de cualquier novedad.

El círculo más cercano del músico ha solicitado respeto y discreción frente a la gran cantidad de mensajes de apoyo que están recibiendo. Y es que, a pesar del cariño que están recibiendo, prefieren llevar este delicado tema con total discreción.

Entre las amistades del artista se encuentra el rey Felipe, con quien mantiene una relación muy cercana desde hace años. De hecho, el monarca asistió a su concierto en el Real Club Náutico de Palma el pasado 1 de agosto. También se sabe que sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, tienen una buena relación con los hijos de Anglada, Jaime y Julia.

| Casa Real

Este trágico accidente se produjo pocos días después de que la Familia Real iniciara sus vacaciones privadas, lo que hace pensar que podrían encontrarse fuera de España o incluso de Europa.

Esto explicaría la decisión que han tomado el rey Felipe y la reina Letizia de no acudir al hospital de Palma, donde se encuentra el cantante Jaime Anglada. Un dato que muchos han interpretado como una señal positiva, ya que, si el estado del artista fuera extremadamente grave, habrían interrumpido su descanso estival.

Aun así, se ha sabido que Felipe y Letizia siguen muy de cerca el estado de salud del músico. Además, han hecho llegar a su familia una petición expresa: que los mantengan informados de cualquier cambio, por pequeño que sea.