El rey Felipe, afectado: su amigo Jaime Anglada, en el hospital por un duro motivo

Hace apenas unas horas se han encendido todas las alarmas alrededor del rey Felipe después de confirmarse el ingreso hospitalario de su amigo, el cantante mallorquín Jaime Anglada. Situación que, sin duda, ha dejado al soberano verdaderamente afectado.

Según ha trascendido, Jaime ha resultado herido de extrema gravedad tras sufrir un accidente durante la madrugada de este viernes, 8 de agosto, mientras se desplazaba en moto por Palma.

| Instagram, @jaime_anglada

A pesar de la gravedad de la situación, el conductor del vehículo que ha embestido a Jaime Anglada abandonó el lugar sin auxiliarle. No obstante, posteriormente fue localizado y arrestado por unos agentes de la Policía Nacional.

El siniestro tuvo lugar en torno a la 1:30 horas en la avenida Joan Miró, a la altura de Cala Major. En ese momento, el amigo del rey Felipe circulaba en una Vespa, portando un casco tipo Jet, mientras un joven de unos 20 años conducía un turismo en dirección contraria por la misma vía.

Sin embargo, en un instante determinado, el coche realizó un cambio de sentido en una zona prohibida, momento en el que impactó directamente contra la motocicleta del cantante Jaime Anglada.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Debido al violento golpe, Jaime Anglada salió despedido, cayendo con la cabeza contra el asfalto y quedando gravemente herido sobre la calzada. No obstante, lejos de detenerse para socorrerlo, el joven se dio a la fuga inmediatamente.

Varios testigos del accidente alertaron a los servicios de emergencias. Esta rápida intervención permitió que, en pocos minutos, llegaran al lugar de los hechos varias patrullas de la Policía Local y equipos sanitarios.

Mientras los profesionales de la salud atendían a Jaime Anglada, los agentes han puesto en marcha un dispositivo de búsqueda del conductor implicado. Labor que han llevado a cabo basándose en las descripciones aportadas por las personas presentes.

| Instagram, @jaime_anglada

La operación se resolvió rápidamente, ya que pocos minutos después, el joven implicado en el accidente de Jaime Anglada fue localizado y arrestado.

Después de estabilizar al músico en el mismo lugar donde se produjo el altercado, el personal médico procedió a su traslado urgente en ambulancia hasta el hospital de Son Espases. Centro en el que ingresó en estado muy grave.

Por su parte, la Policía Local se encargó de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar posibles responsabilidades penales.

Durante el operativo, se requirió la presencia de una grúa para retirar la motocicleta dañada. Además, un equipo de operarios de Emaya se encargó de limpiar la vía, retirando los restos y fragmentos generados por la colisión.