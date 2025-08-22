Màxima expectació a la Casa Reial gràcies a la notícia esperada de la princesa Leonor

En les últimes hores, l'expectació no ha deixat de créixer dins de la Casa Reial, i tot gràcies a la darrera i esperada notícia sobre la princesa Leonor. I és que, tal com s'ha confirmat, la futura reina d'Espanya està a punt de començar una nova etapa a la seva vida.
D'aquí a pocs dies, la princesa d'Astúries donarà el tret de sortida al darrer tram de la seva preparació militar. Després de passar per l'Acadèmia General Militar de l'Exèrcit de Terra (Saragossa) i per l'Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra), es disposa a iniciar el curs 2025/2026 a l'Acadèmia General de l'Aire.
Tal com ha transcendit, està previst que la princesa Leonor arribi a la base de San Javier, Múrcia, el pròxim diumenge 31 d'agost. Allà desenvoluparà la darrera fase de la seva formació castrense.
També s'ha confirmat que la primogènita de Felip i Letícia s'incorporarà directament a la promoció que comença quart curs, segons dicta el reial decret que regula la seva trajectòria. I és que la futura reina ja posseeix el rang d'alferes alumna, després de ser designada pel Consell de Ministres.
La princesa Leonor ja està comptant els dies per començar la seva nova etapa militar
Aquest dijous, 21 d'agost, la ministra de Defensa, Margarita Robles, es va desplaçar fins a l'Acadèmia General de l'Aire en un vol que va sortir a les 10:04 hores. Viatge que va dur a terme per revisar les instal·lacions abans que la princesa Leonor s'hi instal·li el diumenge vinent.
Es tracta d'una pràctica habitual des que la jove va començar la seva formació castrense. Amb això, el Govern busca destacar l'interès en el procés acadèmic i professional de la futura cap d'Estat.
La ministra ja havia seguit aquest mateix procediment a l'agost de 2023, pocs dies abans de l'esperada entrada de la princesa Leonor a l'Acadèmia General Militar de Saragossa. Procés que va repetir a l'agost de 2024, quan les portes de l'Escola Naval de Marín es van obrir per rebre la filla gran dels reis.
En aquestes dues visites, Margarita Robles va tenir l'oportunitat de conèixer de prop el programa d'estudis i les dependències on s'allotjaria Leonor durant les seves dues formacions.
A més, durant el primer any d'instrucció de la princesa Leonor, la ministra va decidir tornar a Saragossa a començaments d'octubre. Moment en què la jove s'estava preparant per a la jura de bandera, un dels moments més simbòlics de la seva carrera militar.
Amb el seu pas per Saragossa i Marín, inclosa la seva experiència al vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, la trajectòria militar de Leonor entrarà ara en la seva fase final. A San Javier, a més d'assignatures teòriques, rebrà instrucció en pràctiques de vol.
Entre les aeronaus amb què treballarà figura el Pilatus, el nou avió d'instrucció de l'Exèrcit de l'Aire. Aquesta aeronau està dissenyada per a l'ensenyament de futurs pilots militars.
D'aquesta manera, Leonor completarà la tercera i última fase de la seva formació militar reglada. Aquest recorregut constitueix un element essencial de la seva preparació com a futura comandant en cap de les Forces Armades.