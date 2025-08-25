Eva Sannum, ex del rei Felip, ja ha confirmat les sospites sobre Meghan Markle

Eva Sannum, la que va ser parella del rei Felip VI, ha sorprès amb unes declaracions que confirmen el que molts sospitaven sobre Meghan Markle. L'exmodel noruega, coneguda per la seva discreció, ha trencat el seu silenci per parlar sobre la seva experiència com a figura propera a la monarquia. Ho ha fet sense embuts, en una entrevista que ha generat un gran impacte tant a Noruega com a Espanya.
Sannum ha posat paraules a una cosa que ja s'intuïa, i és que s'ha sentit molt identificada amb Meghan Markle. Segons ella mateixa ha explicat, entén perfectament el procés que ha viscut l'esposa del príncep Harry des que va entrar a la família reial britànica. Ha reconegut que la seva pròpia experiència guarda més similituds amb la de Meghan del que la gent podria imaginar.
Ha estat en una entrevista concedida a Aftenposten on Eva ha explicat per què ha sentit aquesta connexió amb Markle. Ha confessat que, després d'escoltar el testimoni de Meghan sobre la seva vida a la Casa Reial britànica, no ha pogut evitar recordar el seu propi passat. “Venir d'alguna cosa completament diferent, formar part d'una família tan especial… Com molts han assenyalat, potser Harry hauria d'haver-li informat sobre això”, ha reconegut.
L'origen de la inesperada connexió entre l'exparella del rei Felip i Meghan Markle
Ens hem de remuntar més de dues dècades enrere per comprendre d'on neix aquesta empatia. Va ser als anys 90 quan es va saber que l'aleshores príncep d'Astúries mantenia una relació sentimental amb Eva Sannum. A l'agost de 2001 van assistir junts al casament del príncep Haakon, però la relació va acabar poc després i sense comunicat oficial.
Durant tots aquests anys, Sannum ha mantingut un silenci fèrric sobre aquell capítol de la seva vida. Ha afirmat en més d'una ocasió que ha evitat parlar del passat per no alimentar rumors ni ser associada contínuament al rei. “Pot semblar una mica arrogant, però no vull que ningú pensi que parlo del meu passat perquè enyoro ser el centre d'atenció”, ha declarat.
L'entrada complicada d'Eva Sannum a la família reial i el seu reflex en Meghan Markle
Tanmateix, la seva entrada a l'esfera pública no va ser senzilla, tot i ser una dona independent, la seva relació amb Felip va ser mal rebuda. Els reis emèrits no veien amb bons ulls la jove noruega, una cosa que va acabar pesant més del que molts imaginaven. Avui, Eva reconeix que allò li va deixar empremta i que, com Meghan, va sentir que la seva identitat quedava en segon pla.
A més, ha revelat que va rebre ofertes milionàries per parlar de la seva història amb Felip, però sempre les va rebutjar. La seva postura ha estat coherent: no ha volgut treure profit d'una cosa que, si bé va ser part de la seva vida, mai ha definit qui és. Tot i així, reconeix que aquesta experiència ha marcat la seva manera de veure certes situacions, i per això les seves paraules sobre Meghan neixen d'una vivència personal profundament similar.