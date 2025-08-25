La foto de Cristiano Ronaldo amb el príncep de Jordània que confirma els rumors

Dies després de confirmar el seu compromís amb Georgina, Cristiano Ronaldo s'ha convertit en el centre de totes les mirades. I tot després que hagi començat a circular per les xarxes socials una foto seva amb el príncep de Jordània, imatge que ha confirmat tots els rumors.
Va ser el passat 27 de maig quan aquest reconegut futbolista portuguès va aconseguir revolucionar les xarxes socials en anunciar la seva sortida de l'Al Nassr. “Aquest capítol s'ha acabat. La història? Encara s'està escrivint, gràcies a tots”, va escriure en aquesta publicació.
Des de llavors, els rumors relacionats amb quin serà el següent destí de Cristiano Ronaldo no han deixat de ressonar amb força. Tanmateix, encara es desconeix quina serà la seva elecció, tot i que hi ha quatre destins que s'han convertit en els favorits de totes les apostes: Al-Hilal, els Rayados de Monterrey, la MLS o l’Sporting CP.
Però ara, a l'espera de saber quina serà la decisió del futbolista, acaba de sortir a la llum una inesperada fotografia que ha deixat sense paraules més d'un. En ella, podem veure el futur marit de Georgina Rodríguez posant amb el príncep hereu de Jordània durant un important acte oficial.
Una imatge que confirma el que molts ja sospitaven: malgrat la seva decisió personal, Cristiano Ronaldo manté una estreta relació amb diverses figures de la reialesa d’Orient Mitjà.
Surt a la llum una foto de Cristiano Ronaldo amb el príncep de Jordània en un important acte esportiu
Fa tot just unes hores, el periodista José Moreno ha compartit amb tots els seus seguidors de X una nova informació relacionada amb l’encara jugador de l’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. En la seva primera publicació, el comunicador ha confirmat el següent:
“El príncep hereu Hussein de Jordània ha assistit juntament amb el príncep hereu de l’Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, a la cerimònia de clausura de la Copa Mundial d’E-Sports”.
Tanmateix, no ha estat fins a la segona publicació del seu fil de X quan José Moreno ha revelat la presència de Cristiano Ronaldo en aquest esdeveniment esportiu. Assistència que ha deixat al descobert la proximitat que manté l’esportista amb aquestes figures de la reialesa d’Orient Mitjà.
“Allà, tots dos prínceps hereus han coincidit amb diverses personalitats, entre elles el jugador de l’Al-Nassr F.C., Cristiano Ronaldo”, ha afegit el periodista a continuació.