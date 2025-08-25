La princesa Leonor (19 años) toma una emotiva decisión con su abuelo, Jesús Ortiz

La princesa Leonor vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas, después de que haya trascendido la última y emotiva decisión que ha tomado con su abuelo, Jesús Ortiz. Una información que ha salido a la luz apenas unos días antes de que esta joven de 19 años dé el pistoletazo de salida a la nueva etapa de su vida.

Será el próximo 31 de agosto cuando Leonor se desplace hasta la base aérea de San Javier, Murcia, para comenzar con la última fase de su formación castrense. Un nuevo reto que comenzará oficialmente el 1 de septiembre.

| Europa Press

Allí, y tras pasar por la Academia General Militar del Ejército de Tierra y por la Escuela Naval Militar de Marín, la princesa Leonor se unirá al resto de alumnos.

Sin embargo, días antes de comenzar con esta nueva etapa formativa, la primogénita de los reyes Felipe y Letizia ha tomado una emotiva iniciativa: despedirse de su abuelo, Jesús Ortiz.

| Europa Press

Esta información ha sido interpretada por muchos como una muestra más de madurez y sensibilidad por parte de la heredera al trono. Y es que, a sus 19 años, la princesa Leonor ya afronta una agenda cargada de compromisos oficiales, aunque esto no le ha impedido atender sus lazos personales.

La princesa Leonor no quiere marcharse a Murcia sin antes despedirse de su abuelo, Jesús Ortiz

La princesa Leonor, una de las figuras más seguidas y mejor valoradas dentro de la Corona española, ha vuelto a convertirse en noticia tras protagonizar un nuevo gesto cargado de emoción.

Según ha trascendido en las últimas horas, la futura reina de nuestro país no quiere comenzar su nueva etapa en Murcia sin antes despedirse de su abuelo materno, Jesús Ortiz. Con este detalle, la heredera demuestra que, pese a sus obligaciones institucionales, mantiene muy presente el vínculo con los suyos.

| Instagram, @casareal.es

Hasta ahora, no han trascendido más detalles sobre este encuentro. Sin embargo, todo apunta a que se tratará de un encuentro íntimo en el que tendrá la oportunidad de pasar tiempo con una de las personas más importantes de su vida.

No obstante, y aunque la princesa Leonor estará durante meses alejada de Jesús Ortiz y del resto de su familia, en esta ocasión contará con el apoyo de alguien muy especial. Y es que, como todos sabemos, su abuela Paloma Rocasolano vive desde hace años en la provincia de Murcia.

Esta cercanía geográfica va a ser clave para que abuela y nieta puedan compartir más tiempo juntas durante esta nueva etapa. Un privilegio que Leonor no ha tenido en sus dos primeros años de formación militar.