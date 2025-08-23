El príncep Harry rep una gran notícia inesperada que afecta el príncep Guillem

El príncep Harry rep per sorpresa una gran notícia inesperada que, segur, afectarà encara més la complicada relació que manté actualment amb el seu germà, el príncep Guillem.
A principis de 2020, els ducs de Sussex van anunciar oficialment el seu desig d'abandonar totes les seves funcions com a membres actius de la reialesa. Tanmateix, no va ser fins al 18 de gener quan es va fer oficial la seva sortida de la institució.
Des de llavors, el príncep Harry i la seva família van abandonar Londres per instal·lar-se a Califòrnia, on duen una vida totalment al marge de la resta de membres de la Casa Reial britànica.
Com era d'esperar, aquest gest no va ser ben rebut pel príncep Guillem, tant és així que el va arribar a qualificar de traïció. Però el que realment va acabar amb la seva relació han estat les polèmiques declaracions posteriors que ha fet el duc de Sussex.
“Harry va deixar un gran buit en el món de Guillem, no només en l'àmbit personal, sinó també pràctic”, va dir una font en exclusiva al portal Us Weekly. “La idea era que Harry treballés colze a colze amb Guillem[…]Se sent abandonat pel seu germà, encara que mai ho diria en veu alta”, va afegir a continuació.
Tot i això, i malgrat el seu distanciament, el futur rei britànic i el príncep Harry continuen units per alguns membres de la seva família. Entre ells, la princesa Beatriu o els ducs de Westminster.
Ara, Hugh Grosvenor i Olivia Grace Henson han pres una decisió que podria tornar a enfrontar els fills de Carles III. I és que, segons ha transcendit, el matrimoni ha decidit demanar al duc de Sussex que sigui el padrí de la seva filla petita. Una proposta que també ha rebut el mateix príncep Guillem.
Al mes de març, els ducs de Westminster van donar a conèixer l'últim embaràs d'Olivia Grace Henson. “La parella està encantada amb la notícia i té moltes ganes de començar una família junts”, van assegurar en aquest comunicat.
Tanmateix, no va ser fins al passat 27 de juliol quan la parella va donar la benvinguda a la seva filla, Cósima Florence Grosvenor. Informació que la revista Hello! es va encarregar de difondre.
“El duc i la duquessa de Westminster estan encantats d'anunciar el naixement de la seva filla[…]L'han anomenada Cósima Florence Grosvenor. Tant la duquessa com Cósima es troben bé. El duc i la duquessa ara esperen passar aquest temps especial junts com a família”
Ara, setmanes després que aquesta informació veiés la llum, ha transcendit una gran notícia inesperada que podria avivar encara més l'enfrontament dels prínceps Harry i Guillem.
Segons ha transcendit, Hugh Grosvenor estaria valorant la possibilitat de demanar tant al futur rei britànic com al duc de Sussex ser padrins de la seva filla acabada de néixer. Com era d'esperar, aquesta notícia ha generat expectació al voltant de la Família Reial britànica i del cercle proper dels Grosvenor.
Tal com ha destacat The Times of London, l'aristòcrata “encara està considerant” si estendre la invitació al príncep Harry. D'altra banda, aquest mitjà també ha assenyalat que diverses amistats dels ducs de Westminster han assegurat que “encara no han pres una decisió final” sobre els futurs padrins.
Alhora, també han indicat que el príncep Guillem probablement sigui escollit per aquest paper. I és que, cal recordar que anys enrere, Kate Middleton i el seu marit van escollir Hugh Grosvenor i Olivia Grace Henson com a padrins del seu fill gran, el príncep George.