Visitem la mansió de 25 milions on viu l'Archie, el fill del príncep Harry

Arran de les novetats relacionades amb el polèmic distanciament del príncep Harry i la resta de la seva família, tots els ulls s'han posat sobre la seva mansió de Califòrnia. Una exclusiva vivenda on viu el petit Archie i que està valorada en 25 milions d'euros.
Va ser al gener de 2020 quan els ducs de Sussex van anunciar públicament el seu desig d'abandonar totes les seves funcions com a membres sèniors de la reialesa. Un comunicat que van compartir a través de les seves xarxes socials.
Tanmateix, no va ser fins al 18 de gener quan es va fer oficial la seva sortida de la institució, una decisió que va començar a aplicar-se el 31 de març. Des de llavors, el príncep Harry i la seva família han viscut completament al marge de la Corona.
Tant és així que, tot just acabar aquest tràmit, es van traslladar als Estats Units, concretament a l'estat de Califòrnia. Allà, els pares d'Archie van comprar una gran mansió valorada en 25 milions d'euros. Propietat que combina a la perfecció el luxe i la comoditat.
Tot sobre la mansió de Montecito on viuen el príncep Harry, Meghan Markle i els petits Archie i Lilibet
La residència del príncep Harry i Meghan Markle a Montecito s'ha convertit en el seu refugi personal i el centre de la seva vida familiar. I és que, allà va ser on es van instal·lar després del ‘Megxit’ i on estan criant els seus fills, Archie i Lilibet.
En aquesta exclusiva zona residencial, on comparteixen veïnatge amb diverses figures de Hollywood, aquesta mediàtica família ha aconseguit la tranquil·litat i privacitat que tant buscaven.
La vivenda del príncep Harry i la seva família no té res a veure amb el seu antic habitatge al Palau de Kensington, on es van traslladar acabats de casar. Tant és així que aquest nou espai reflecteix a la perfecció el seu canvi d'estil de vida i prioritats.
De fet, la mansió dels ducs de Sussex recorda a una vila romana. Prova d'això són les últimes fotografies que ha compartit Kelly McKee Zajfen, amiga propera de Meghan, a les xarxes socials.
A començaments del mes de juliol, la jove va publicar un avançament de la celebració del 4 de juliol, on podem veure Meghan amb un conjunt blau i blanc. En aquesta instantània podem veure part del jardí, zona que compta amb una vegetació abundant i arcs d'inspiració mediterrània.
No hi ha cap dubte que, entre els racons preferits de la mare d'Archie, destaquen l'hort i la zona enjardinada de la seva mansió. I és que, la finca disposa d'una extensa prada, un estany, un galliner i un espai de joc per als seus fills.
“Una de les primeres coses que va veure la meva esposa en passejar per la casa van ser aquestes dues palmeres, veus com es connecten a la base? Va dir: «Amor meu, som nosaltres». I ara, cada dia, quan l'Archie passa pel nostre costat, diu: «Hola, mama. Hola, papa»”, va relatar el príncep Harry en una entrevista per a The Cut el 2022.
Els exteriors de la mansió on viu el petit Archie, on abunden els rosers i els espais oberts, projecten l'essència relaxada però clàssica de la parella.
A més, la casa compta amb nou dormitoris, 16 banys i una vivenda independent per a convidats. També disposa de pista de tennis, piscina, celler, biblioteca, gimnàs i una sala de jocs. Aquest conjunt converteix la residència en un veritable oasi per als ducs i els seus fills, Archie i Lilibet.