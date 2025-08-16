L'entorn del príncep Harry confirma el que molts sospitaven de la Corona anglesa

En un nou episodi que agita les aigües ja turbulentes al voltant del príncep Harry. Ailsa Anderson, exsecretària de premsa de la reina Isabel II durant més d'una dècada, ha decidit trencar el tradicional silenci que regeix als passadissos de Buckingham. Qui va formar part de l'entorn de Harry s'ha pronunciat de manera contundent sobre l'actitud del duc de Sussex.
Les seves declaracions, recollides per The Mail on Sunday, no només sacsegen la imatge pública de Harry, sinó que revelen la creixent desconfiança que impera en el si de la família reial.
Ailsa Anderson, que en el passat va mantenir una relació cordial amb el príncep abans de l'arribada de Meghan Markle, descriu Harry com una persona “càlida, encantadora i amable”. Tanmateix, al documental Prince Harry: My Terrible Year no dubta a advertir que el fill menor de Carles III “ha perdut el rumb” i ha de replantejar-se el seu paper. “Deixa de ser la víctima i comença a ser l'heroi, comença a escriure el teu propi guió”, li aconsella amb duresa.
El príncep Harry està vivint un moment difícil i no pot recolzar-se en la Corona britànica
Aquestes paraules arriben en un moment crític per a Harry, l'any del qual ha estat marcat per la crisi interna a l'organització benèfica Sentebale i la polèmica generada pels seus plans de llançar una nova iniciativa solidària a l'Àfrica.
Lluny d'endolcir la seva postura, Ailsa Anderson insisteix que “la gent està cansada d'escoltar com el príncep Harry creu que el món està en contra seva i com de terrible és la seva vida”.
Un dels punts més controvertits de les seves declaracions és l'acusació directa a Harry d'exposar públicament assumptes privats de la reialesa, com l'estat de salut del rei Carles III.
La Corona britànica no confiaria en el príncep Harry
Anderson subratlla que “la confiança és fonamental per al monarca” i adverteix que tant Carles III com el príncep Guillem temen que, si accepten de nou Harry al cercle íntim, informació confidencial podria acabar filtrant-se a la premsa.
El que converteix aquest testimoni en un veritable terratrèmol és que prové d'algú que va formar part de l'entorn proper de Harry i que, parlant amb franquesa, ha trencat una de les regles no escrites més estrictes de la Corona britànica: la lleialtat i el silenci absolut sobre els assumptes interns.
La seva decisió de filtrar el que “la gent realment pensa de Harry” deixa al descobert el clima de tensió familiar. A més, alimenta la narrativa que el retorn del duc de Sussex al cor de la monarquia britànica és, per ara, una possibilitat remota.