Rocío Carrasco trenca el seu silenci per confirmar allò de Fidel Albiac: 'Ell és...'

Rocío Carrasco ha sorprès a l'aeroport de Madrid amb unes declaracions que han fet parlar molt. La filla de Rocío Jurado inicia un nou projecte que marcarà un abans i un després en la seva carrera, i ho fa amb un somriure. Tanmateix, el més destacat ha estat la seva resposta quan els periodistes li van preguntar per Fidel Albiac, una reacció que ha confirmat els rumors sobre com afronten aquesta nova etapa.
Amb total naturalitat, Rocío ha reconegut que el seu marit també està centrat en els seus propis assumptes. "Ens hem de repartir les feines i els treballs i les coses, o sigui, ell està ocupat", ha comentat.
Les seves paraules, sinceres i directes, revelen que, mentre ella afronta aquest repte a Llatinoamèrica, Fidel es manté a Espanya amb els seus compromisos personals. Què significa realment aquesta confessió i com afectarà la parella?
Rocío Carrasco confirma que Fidel Albiac estarà ocupat mentre ella viatja
La televisiva, que feia un temps que estava allunyada de la pantalla, torna ara de la mà de TVE amb Hasta el fin del mundo. Es tracta d'un format conduït per Paula Vázquez i amb aire d'aventura, molt a l'estil de Pekín Express.
Juntament amb la seva inseparable amiga Anabel Dueñas, Rocío recorrerà diversos països de Llatinoamèrica amb un pressupost ajustat i sense accés a dispositius electrònics. Això la mantindrà totalment incomunicada durant setmanes.
En les seves declaracions, Rocío Carrasco ha deixat clar que aquesta aventura implica una separació temporal de Fidel Albiac, tot i que amb plena normalitat. "Ens hem de repartir les feines i els treballs i les coses, o sigui, ell està ocupat d'una altra", va explicar davant dels mitjans.
L'afirmació ha generat interès, perquè evidencia que es troben en una etapa d'estabilitat on cadascú segueix el seu camí. Rocío, conscient que la distància serà llarga, va confessar que Fidel ho afronta "pichipichá".
Tot i que molts van interpretar les seves paraules com un distanciament, la veritat és que Rocío ha parlat amb naturalitat sobre la independència que han construït. "Ell sap que és una cosa bona per a mi i que em venia molt de gust. En tot el que sigui bo per a mi, ell ho recolza", va afegir amb fermesa.
Mentre ella afronta el repte televisiu, Fidel manté la seva vida professional a Espanya. Les seves paraules deixen entreveure que tots dos han après a donar-se suport sense necessitat d'estar constantment junts.
Una aventura televisiva que marca un nou rumb en la vida de Rocío Carrasco
El format de TVE la portarà a competir contra altres parelles de famosos en un recorregut intens per Costa Rica, l'Equador i Bolívia. Per a Rocío, aquest repte suposa una experiència única que ha acceptat en el moment adequat:
"Ara sí, si no no ho hauria pogut fer, però ara sí. Estic perfecta, estic molt bé". Aquestes paraules reflecteixen no només seguretat, sinó també la serenitat d'algú que ha après a valorar el seu propi temps.
A l'aeroport s'ha mostrat exultant, agraïda i amb ganes de gaudir cada segon del viatge. "Estic molt agraïda per donar-me l'oportunitat de viure aquesta experiència, que em sembla una experiència meravellosa", ha declarat emocionada. Al seu costat, Anabel Dueñas s'ha convertit en el millor suport possible, reforçant la idea que l'amistat serà clau per superar les dificultats del concurs.
Una de les grans incògnites que desperta aquest concurs és com reaccionarà el públic en veure Rocío en un context tan diferent. Ella mateixa ha reconegut que no sap si descobrirem una faceta inesperada de la seva personalitat. "La veritat és que no ho sé, però suposo que, doncs això, Rocío, és això el que veuran", ha explicat.
Amb aquesta frase, la televisiva deixa clar que no pretén oferir una imatge fabricada. Més aviat, vol mostrar-se tal com és, "una persona normal i corrent", com ella mateixa es defineix. El seu repte, a més de competir, serà connectar amb l'espectador des de l'autenticitat.
Amb aquesta declaració, Rocío Carrasco ha deixat clar que la distància amb Fidel Albiac serà difícil durant el seu nou repte televisiu. Tanmateix, ha explicat que el seu marit estarà al seu costat des de la distància, donant-li suport com sempre ha fet. Aconseguirà Rocío el triomf a Hasta el fin del mundo?