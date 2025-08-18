El príncep Harry, 40 anys: 'Em va agafar pel coll, em va esquinçar el collaret i em va tirar a terra'

El príncep Harry, als seus 40 anys, ha remogut una vegada més els fonaments de la monarquia britànica. En unes revelacions incloses al seu llibre Spare, el duc de Sussex ha compartit un episodi que ha provocat sorpresa i polèmica a parts iguals. Hi descriu una escena violenta, protagonitzada ni més ni menys que pel seu germà gran, el príncep Guillem
“Em va agafar pel coll, em va esquinçar el collaret i em va tirar a terra”, ha escrit Harry, recordant el moment en què el seu germà va perdre el control durant una discussió el 2019. Tot hauria començat per un enfrontament verbal al voltant de Meghan Markle, a qui Guillem va qualificar de “difícil”, “grollera” i “abrasiva”. La tensió va escalar ràpidament, i després d’un intercanvi de paraules, l’hereu al tron hauria creuat una línia física sense precedents entre tots dos
El succés, que Harry descriu com a inesperat i “molt ràpid”, va tenir lloc a la cuina de casa seva a Nottingham Cottage. En intentar calmar la situació, li va oferir un got d’aigua a Guillem, però lluny d’apaivagar els ànims, Guillem hauria reaccionat amb més agressivitat. Va ser llavors quan, segons el relat de Harry, el va empènyer, el va tirar a terra i el va deixar atordit sobre el plat del gos, que es va trencar en impactar contra la seva esquena
El príncep Harry revela disputes familiars i episodis incòmodes
Després de l’altercat, Guillem va demanar a Harry que no expliqués res a la Meghan. “Vols dir que m’has atacat?”, li va preguntar ell. “Jo no t’he atacat, Harold”, va respondre el seu germà, mentre Harry optava per explicar-ho primer al seu terapeuta
Aquest fragment de Spare, publicat inicialment per The Guardian, se suma a altres acusacions que Harry ha llançat contra els membres de la seva família els darrers anys. Des de les seves entrevistes fins a la seva renúncia a les obligacions reials, el fill menor del rei Carles ha convertit la seva vida en un relat que desafia la imatge de la corona britànica
El llibre també ha revelat episodis gairebé absurds, com quan Harry diu que Guillem i Kate el van animar a portar una disfressa nazi en una festa. “Vaig trucar al Willy i la Kate, els vaig preguntar què en pensaven. Uniforme nazi, van dir”, ha escrit, assegurant que tots dos “van esclafir de riure” en veure’l
Les memòries del príncep Harry sacsegen la família reial
Així mateix, ha desvelat tensions entre la Meghan i la Kate abans del seu casament, pels vestits de la nena de les flors i un comentari hormonal. Meghan, segons Harry, va ser renyada per dir que la Kate tenia “cervell de nadó”, un comentari que va ser considerat inapropiat a l’entorn reial. Per a la duquessa, aquella discussió va deixar una marca que mai s’ha esborrat del tot
A més, ha dedicat espai al rei Carles i a la figura de Camila Parker-Bowles, avui reina consort. El príncep ha explicat que ell i Guillem van pregar al seu pare que no es casés amb ella, però Carles va tirar endavant. Tot i haver-li desitjat el millor, Harry ha admès que sempre es va preguntar si la Camila seria com les madrastras cruels dels contes
Finalment, s’ha revelat que Harry ha anomenat Guillem a Spare el seu “estimadíssim germà i arxienemic”, resum d’una relació plena de tensions. Aquest llibre no és només una memòria personal, sinó una acusació directa contra una de les monarquies més influents del món. I amb aquestes revelacions, el duc de Sussex ha deixat clar que la seva història està lluny d’acabar