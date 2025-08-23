El príncipe Harry recibe una inesperada noticia que afecta al príncipe Guillermo

El príncipe Harry recibe por sorpresa una inesperada noticia que, de seguro, va a afectar aún más a la complicada relación que mantiene actualmente con su hermano, el príncipe Guillermo.

A principios de 2020, los duques de Sussex anunciaron oficialmente su deseo de abandonar todas sus funciones como miembros activos de la realeza. Sin embargo, no fue hasta el 18 de enero cuando se hizo oficial su salida de la institución.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Desde entonces, el príncipe Harry y su familia abandonaron Londres para instalarse en California, donde llevan una vida totalmente al margen del resto de miembros de la Casa Real británica.

Como era de esperar, este gesto no fue bien recibido por el príncipe Guillermo, tanto es así que lo llegó a tachar de traición. Pero lo que realmente acabó con su relación han sido las polémicas declaraciones posteriores que ha hecho el duque de Sussex.

“Harry dejó un gran vacío en el mundo de Guillermo, no solo a nivel personal, sino también práctico”, le dijo una fuente en exclusiva al portal Us Weekly. “La idea era que Harry trabajara codo con codo con Guillermo[…]Se siente abandonado por su hermano, aunque nunca lo diría en voz alta”, añadió a continuación.

| Instagram, @westminsterfoundation

No obstante, y a pesar de su distanciamiento, el futuro rey británico y el príncipe Harry siguen unidos por algunos miembros de su familia. Entre ellos, la princesa Beatriz o los duques de Westminster.

Ahora, Hugh Grosvenor y Olivia Grace Henson han tomado una decisión que podría volver a enfrentar a los hijos de Carlos III. Y es que, según ha trascendido, el matrimonio ha decidido pedirle al duque de Sussex que sea el padrino de su hija pequeña. Una propuesta que también ha recibido el propio príncipe Guillermo.

El príncipe Harry recibe una inesperada propuesta que podría distanciarle aún más del príncipe Guillermo

En el mes de marzo, los duques de Westminster dieron a conocer el último embarazo de Olivia Grace Henson. “La pareja está encantada con la noticia y tiene muchas ganas de comenzar una familia juntos”, aseguraron en dicho comunicado.

Sin embargo, no fue hasta el pasado 27 de julio cuando la pareja dio la bienvenida a su hija, Cósima Florence Grosvenor. Información que la revista Hello! se encargó de difundir.

| X, @WestminsterFDN

“El duque y la duquesa de Westminster están encantados de anunciar el nacimiento de su hija[…]La han llamado Cósima Florence Grosvenor. Tanto la duquesa como Cósima se encuentran bien. El duque y la duquesa ahora esperan pasar este tiempo especial juntos como familia”.

Ahora, semanas después de que esta información viera la luz, ha trascendido una inesperada noticia que podría avivar aún más el enfrentamiento de los príncipes Harry y Guillermo.

Según ha trascendido, Hugh Grosvenor estaría valorando la posibilidad de pedirle tanto al futuro rey británico como al duque de Sussex ser padrinos de su hija recién nacida. Como era de esperar, esta noticia ha generado expectación en torno a la Familia Real británica y al círculo cercano de los Grosvenor.

Tal y como ha destacado The Times of London, el aristócrata “aún está considerando” si extender la invitación al príncipe Harry. Por otro lado, dicho medio también ha señalado que varias amistades de los duques de Westminster han asegurado que “aún no han tomado una decisión final” sobre los futuros padrinos.

A su vez, también han indicado que el príncipe Guillermo probablemente sea elegido para este papel. Y es que, cabe recordar que años atrás, Kate Middleton y su marido escogieron a Hugh Grosvenor y Olivia Grace Henson como padrinos de su hijo mayor, el príncipe George.