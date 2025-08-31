Paloma Rocasolano i Jesús Ortiz arriben a un pacte que beneficia la Família Reial

Malgrat els seus esforços per romandre en un discret segon pla, Paloma Rocasolano i Jesús Ortiz han tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després que hagi transcendit el pacte al qual van arribar fa un temps en benefici de la Família Reial espanyola.
No és cap secret per a ningú la nul·la relació que els pares de la reina Letícia mantenen des de fa anys. Una situació que té el seu origen en el seu dolorós divorci, que va tenir lloc l'any 1999.
Des de llavors, la relació de Paloma Rocasolano i Jesús Ortiz ha estat d'allò més freda i distant. Prova d'això són totes les vegades que han evitat compartir espai durant algunes de les celebracions familiars a les quals han assistit.
Això mateix va passar a la Confirmació de la infanta Sofia. Aquell dia, diversos mitjans van assegurar que es van asseure en taules diferents durant el sopar posterior, evitant així haver d'interactuar en aquesta celebració.
Tanmateix, i malgrat les seves diferències, tot apunta que Paloma Rocasolano i Jesús Ortiz haurien assolit el que es podria qualificar d'un 'pacte de pau'. Acord al qual haurien arribat amb la finalitat d'evitar conflictes innecessaris que puguin repercutir en la Família Reial espanyola.
Paloma Rocasolano i Jesús Ortiz signen una treva pel bé de la Família Reial espanyola
Tot i que les tensions entre ells no han desaparegut, tant Paloma Rocasolano com Jesús Ortiz han decidit moderar públicament les seves actituds per no perjudicar la seva filla i les seves dues netes.
En essència, i segons apunten diversos mitjans de comunicació, han optat per no parlar malament l'un de l'altre en públic. I és que l'objectiu comú sembla ser evitar qualsevol polèmica que pugui reflectir-se negativament sobre la reina Letícia i, per extensió, la Corona.
D'altra banda, tots dos mantenen una relació excel·lent amb Felip VI, detall que ha estat clau per facilitar aquest acostament. A més, en el seu paper d'avis de la princesa Leonor, coincideixen que preservar un entorn familiar és vital per a la futura hereva.
Fonts properes han assegurat que, preocupada pel seu complicat entorn familiar, va ser la reina Letícia qui va demanar als seus pares que posessin fi a la seva guerra personal. Davant aquesta situació, Paloma Rocasolano i Jesús Ortiz van decidir aparcar les seves diferències per donar-li suport en un moment complicat.
Tanmateix, i encara que no es tracta d'una amistat renovada, aquest gest ha suposat un abans i un després dins la Família Reial. I és que la seva convivència més respectuosa i diplomàtica en esdeveniments familiars i oficials ha ajudat que la tensió hagi disminuït dins la Zarzuela.