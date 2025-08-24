La notícia sobre l’herència de Joan Carles I que deixarà muda la reina Letícia

Un advocat expert en herències ha sorprès més d'un després de deixar al descobert una notícia inesperada sobre el llegat de Joan Carles I. Informació que, segur, també ha deixat sense paraules la mateixa reina Letícia.
Com tots sabem, la singularitat del cas del rei emèrit és tal que, avui dia, existeixen múltiples escenaris possibles. Tanmateix, un dels més probables és que els seus dies acabin a Abu Dhabi.
Va ser el 2020 quan Joan Carles I es va instal·lar als Emirats Àrabs després que comencessin a sortir a la llum diversos dels seus escàndols. Entre ells, la dubtosa procedència de la seva fortuna.
Des de llavors, el sogre de la reina Letícia no ha tornat a residir a Espanya, encara que el seu desig és tornar a Europa per passar aquí els seus últims anys de vida. Tanmateix, als 87 anys, corre el risc que mori al seu actual lloc de residència abans que això passi.
Ara, i davant d'aquesta possibilitat, ha sorgit una gran incògnita relacionada amb l'herència de Joan Carles I. I és que, segons ha transcendit, la normativa vigent a Abu Dhabi difereix de manera substancial de l'espanyola.
Per això, molts no deixen de preguntar-se si els fills del monarca podrien perdre el multimilionari i polèmic patrimoni que se li atribueix. Informació que, de segur, ha aconseguit deixar sense paraules la reina Letícia.
La reina Letícia es queda sense paraules en conèixer el que pot passar amb l'herència de Joan Carles I
Cal recordar que, després del seu ascens al tron, el rei Felip VI va signar un document on expressava la seva renúncia a qualsevol dret hereditari procedent de Joan Carles I. Decisió que va prendre en un intent de desvincular-se de tots els escàndols del seu pare.
Tanmateix, i encara que ni a Letícia ni a ell els interessa què passarà amb el patrimoni de l'emèrit, per sort per a l'Elena i la Cristina existeix una resposta a aquesta incògnita.
Diversos especialistes en dret successori han deixat clar que la residència de Joan Carles I als Emirats Àrabs no hauria de condicionar la distribució dels seus béns. I és que la normativa internacional ofereix diverses sortides que podrien salvaguardar la seva posició.
Fins i tot amb aquestes garanties, el més lògic seria que el monarca, donada la seva rellevància, hagués preparat amb detall els aspectes successoris. Ja que la seva família s'hi juga un suport econòmic considerable.
De manera general, la legislació permet a Joan Carles I escollir entre la normativa dels Emirats Àrabs o el Codi Civil espanyol. Així ho han indicat els advocats i notaris consultats en diverses ocasions per diferents mitjans de comunicació.
De fet, el marc legal als Emirats resulta molt més restrictiu per a les vídues i filles en el repartiment d'herències. Una circumstància que, si s'aplica, perjudicaria directament l'Elena i la Cristina.
“El fet diferenciador que Joan Carles pugui morir a Abu Dhabi no afecta pràcticament en res”, assegurava l'advocat Luis Zarraluqi a El Español.
Tot i així, adverteix que “les sorpreses te les pots endur després, encara que resideixi a Burgos”. “Si, per exemple, deixa un testament hològraf que modifiqui el que abans s'hagués deixat redactat”, afegeix.
No obstant això, l'assumpte no és tan senzill, ja que no només influeix la condició excepcional que envolta l'emèrit, sinó també els actius que pugui tenir en diferents països. Així mateix, ho ha aclarit el notari Javier Oñate:
“L'herència del que posseeixi a la Unió Europea pot regir-se pel Codi Civil espanyol. Però en països com Suïssa o Gran Bretanya, s'ha d'atendre al que digui la normativa de cadascun d'aquests països”.
D'altra banda, tot i que el rei Felip VI va voler desvincular-se de qualsevol herència paterna signant un document de renúncia, la validesa d'aquest acte és qüestionada. Les fonts jurídiques subratllen que “no es pot renunciar al que no es disposa”. En altres paraules, el monarca actual continua figurant com a hereu forçós:
“Sí, seria possible si el testament estigués regit pel dret foral navarrès, basc, català... Però no pel Codi Civil espanyol”, afegia el notari esmentat anteriorment.