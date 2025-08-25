Viatgem al poble de Múrcia, on Paloma Rocasolano s'amaga de la Família Reial

Fa un temps, va sortir a la llum que Paloma Rocasolano i la seva parella havien fixat el seu lloc de residència en un poble de Múrcia. Ara, acaben de transcendir tots els detalls sobre Los Belones, el petit municipi on 's'amaguen' de la Família Reial del nostre país.
Durant tots aquests anys, han estat comptades les ocasions en què hem pogut veure la mare de la reina Letícia participar en algun acte relacionat amb la Corona espanyola. I és que, malgrat l'excel·lent relació que manté amb ells, sempre ha preferit mantenir-se en un discret segon pla.
Tant és així que les poques vegades que Paloma Rocasolano ha fet una excepció ha estat per assistir a algun esdeveniment protagonitzat per alguna de les seves dues netes. Entre aquests, alguna de les edicions dels Premis Princesa d'Astúries.
Tanmateix, això no sempre ha passat, ja que fa uns mesos va optar per no assistir a la graduació de la infanta Sofia a l'internat de Gal·les. A més, tampoc va ser present en altres esdeveniments importants, com la cerimònia de jurament de bandera de la princesa Leonor.
De fet, des de fa anys tant Paloma Rocasolano com la seva actual parella, Marcus Brandler, viuen al municipi murcià de Los Belones i totalment allunyats de la Família Reial espanyola.
Així és el poble de Múrcia on Paloma Rocasolano i Marcus Brandler viuen allunyats de la Família Reial
Malgrat les reserves amb què Paloma Rocasolano organitza la seva vida, no ha pogut evitar que els mitjans de comunicació estiguin molt atents als seus moviments. Tant és així que ara han sortit a la llum tots els detalls sobre la distingida urbanització de Múrcia on viu.
Tal com va assegurar ESdiario fa uns mesos, la mare de Letícia resideix actualment a Los Belones. Aquest nucli poblacional forma part de Cartagena i es troba molt proper a Cap de Palos i la Manga del Mar Menor.
Es tracta d'un enclavament amb clima sec mediterrani que el fa especialment atractiu. L'àrea està envoltada d'espais d'oci d'alta gamma, entre aquests La Manga Club Resort. Aquest complex de golf i hostaleria és considerat un dels més coneguts del sud-est espanyol.
Avui dia, aquest barri on viu Paloma Rocasolano té 2.345 habitants, segons dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística. A més, es tracta d'un espai tranquil que combina modernitat i tradició.
Segons el citat mitjà de comunicació, la parella porta una vida serena i discreta en aquesta distingida localitat murciana. Tant és així que, entre les seves activitats diàries, hi ha la de visitar diversos dels comerços locals.
Tal com van assenyalar, Paloma Rocasolano sol comprar a la carnisseria del poble anomenada El Carpio. Per als seus tractaments de bellesa assisteix a la Perruqueria Jose, un local senzill que no és considerat el més refinat de la zona.
“La mare de la reina Letícia passa molt desapercebuda, no vol protagonisme. Quan és reconeguda pels vianants, intenta evadir les preguntes amb molta educació. De la mateixa manera que es comportava quan vivia al centre de Madrid al carrer La Bola”, van assegurar des del citat mitjà.