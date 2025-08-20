El motiu pel qual la reina Letícia es nega a separar-se de la filla Sofia a l’estiu

La reina Letícia s'ha negat a separar-se de la seva filla Sofia durant aquest estiu, un fet que ha cridat l'atenció de molts. Aquest gest ha generat diverses especulacions sobre les raons darrere de la seva decisió. Tanmateix, la veritat és que darrere d'aquesta actitud hi ha un motiu molt concret i personal.
En els darrers dies s'ha confirmat que Sofia es traslladarà a Lisboa per iniciar els seus estudis universitaris al setembre. Aquesta nova etapa suposarà la primera separació llarga entre mare i filla. Per això, la reina Letícia vol aprofitar al màxim aquest estiu per estar al costat de la seva petita i enfortir els seus llaços familiars abans del canvi.
Aquest motiu també explica l'absència prolongada de Letícia en actes públics, especialment en la gestió dels incendis que han assolat zones d'Espanya. Mentre el rei Felip ha hagut d'interrompre les seves vacances privades per atendre la crisi, la reina ha preferit mantenir-se al marge. La seva prioritat ha estat cuidar Sofia i acompanyar-la en un moment tan crucial per a totes dues.
La reina Letícia aposta per la intimitat familiar davant la imminent separació de la infanta Sofia
Letícia ha considerat que, en aquest moment, compartir temps amb la seva filla és una prioritat en el pla personal. Sap que aviat començarà una nova etapa a la vida de Sofia, amb nous reptes, responsabilitats i menys temps en comú. Aquest estiu representa, en molts sentits, un comiat emocional.
La reina sempre ha mostrat un vincle molt estret amb les seves filles, tant amb Leonor com amb Sofia. Tanmateix, ara que la princesa d'Astúries està més centrada en els seus deures oficials, Letícia ha centrat la seva atenció en la menor. Aquesta proximitat s'ha fet encara més forta davant la imminent marxa de Sofia a l'estranger.
La infanta Sofia marca l'agenda familiar de la reina Letícia durant aquestes vacances
Des de Casa Reial no s'ha emès cap comunicat oficial sobre aquest assumpte, com és habitual en temes privats. Tot i així, el silenci i els fets parlen per si sols, especialment quan la reina ha evitat aparicions públiques sense justificació oficial. Per a la reina, preservar el benestar emocional de la seva filla ha estat el més important.
Amb el trasllat de Sofia a Lisboa cada cop més a prop, la reina Letícia s'enfronta a un canvi important com a mare. Aquest estiu, més que un descans, ha estat un moment de connexió familiar abans d'una etapa nova per a totes dues. I és per això que ha decidit no separar-se de la seva filla ni un sol dia més del necessari.