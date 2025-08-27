Destapen què va fer el príncep George (12 anys) just després de la mort d’Isabel II

El príncep George, el fill gran dels ducs de Cambridge, ha viscut un canvi important després de la mort de la reina Isabel II. Als 12 anys, el jove hereu ha començat a experimentar una transformació que pocs esperaven. Tanmateix, el que realment va fer just després de la defunció de la seva besàvia s'ha mantingut en secret fins ara.
Només amb el pas del temps s'ha sabut com George ha començat a prendre consciència de la importància del seu llegat i del que implica ser futur rei. Durant els seus primers anys, la seva vida va estar allunyada de les responsabilitats reials, però la partida d'Isabel II va marcar un punt d'inflexió. Va ser en aquell moment quan el jove va començar a comprendre el pes de la corona que algun dia haurà de portar.
La historiadora reial Marlene Koenig ha assenyalat que la mort d'Isabel II va provocar un canvi radical en la vida de George. Amb 9 anys, el príncep va començar a participar en actes oficials i a preparar-se, juntament amb el seu pare, Guillem, per al seu futur com a monarca. Aquesta transició ha estat acuradament guiada perquè el nen assumeixi el seu rol sense perdre la seva infantesa.
El príncep George davant dels seus primers passos cap al llegat familiar
Un dels moments més destacats per a George va ser la seva participació com a patge en la coronació del seu avi, el rei Carles III. Aquesta experiència li va oferir una visió real i propera del que l'espera, a més de confirmar el seu destí com a futur rei, tal com ha declarat Koenig a Us Weekly. La cerimònia va servir perquè el príncep entengués, de manera concreta, la magnitud de la seva responsabilitat.
El biògraf reial Robert Jobson també ha destacat que la preparació de George ha estat gradual per no sobrecarregar-lo emocionalment. Interpretar aquest paper en la coronació li va transmetre una sensació real de grandesa i del que implica el seu futur. Segons Jobson, va ser un moment clau perquè el nen interioritzés el seu destí sense por ni pressió.
Després d'Isabel II, el príncep George comença a assumir el seu destí reial
Des de llavors, George ha augmentat la seva presència en esdeveniments públics al costat dels seus pares, rebent a poc a poc les lliçons necessàries per convertir-se en monarca. Tot i això, continua sent un nen apassionat per l'esport i l'escola, encara que ara viu amb una major consciència sobre el llegat que haurà de continuar.
Així, la mort d'Isabel II no només va marcar la fi d'una era, sinó també l'inici del camí del príncep George dins de la monarquia britànica. La revelació del que va fer just després d'aquella pèrdua mostra clarament com ha començat a assumir el seu destí amb una maduresa sorprenent per la seva curta edat.