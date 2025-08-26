Jesús Ortiz (75 anys) compleix la promesa que va fer a la reina Letícia el 2004

Malgrat els anys, Jesús Ortiz segueix complint amb la important promesa que va fer a la seva filla, la reina Letícia, el 2004. Any en què es va convertir en la princesa d'Astúries després d'unir la seva vida en matrimoni amb l'actual rei d'Espanya, Felip VI.
No hi ha dubte que el 22 de maig d'aquell any va suposar un abans i un després per a la Casa Reial del nostre país. I és que, aquell dia, la Catedral de l'Almudena de Madrid es va convertir en l'escenari perfecte per reunir-hi la reialesa europea i diversos representants del nostre país.
Allà, la reina Letícia i Felip VI es van donar el ‘sí, vull’ en una cerimònia a la qual van assistir més de 1.200 convidats. Entre els assistents hi havia membres de 36 cases reials, nombroses personalitats polítiques, socials i culturals, i, per descomptat, tots els seus familiars i amics.
Des d'aquell moment, la vida de l'experiodista va canviar de manera radical. Tant és així que, a conseqüència de la seva nova condició de princesa, va començar a ser l'objectiu dels reporters i paparazzi.
De fet, alguns membres de la seva família, entre ells el seu cosí David Rocasolano, van aprofitar aquesta repercussió mediàtica per treure'n benefici amb la publicació del seu llibre Adiós, Princesa. Una obra literària que es va publicar a l'abril de 2013 i que narra com la reina Letícia es va distanciar de la seva família després del seu casament amb Felip VI.
Tanmateix, no tots els seus éssers estimats van seguir els passos de David. I prova d'això és la promesa que li va fer el seu pare, Jesús Ortiz, quan es va convertir en princesa d'Astúries.
Segons ha transcendit, el pare de la reina Letícia es va comprometre a mantenir-se sempre en un segon pla i a no ser mai motiu de conflicte per a la Casa Reial. Ara, dues dècades després, Ortiz ha demostrat amb fets el seu compromís absolut.
Jesús Ortiz manté la promesa que va fer a la reina Letícia després del seu casament amb el rei Felip
Des del principi, Jesús Ortiz va deixar molt clar que no volia protagonisme ni aprofitar el seu vincle amb la Família Reial en benefici propi. De fet, lluny de buscar atenció mediàtica, ha construït un perfil baix i respectuós que li ha permès mantenir-se al marge de polèmiques.
A diferència d'altres familiars de la reina Letícia, que en alguna ocasió sí que s'han pronunciat públicament sobre la seva vida, el periodista retirat ha optat sempre pel silenci.
Tant és així que, en tots aquests anys, han estat comptades les ocasions en què hem pogut veure públicament Jesús Ortiz al costat de la seva filla i la resta de membres de la Família Reial espanyola.
A més, i encara que la seva presència sempre ha estat silenciosa, no hi ha dubte que sempre ha donat suport a la reina Letícia des de la discreció, acompanyant-la en moments importants. Tot i això, sense restar-li protagonisme.
Als 75 anys, Jesús Ortiz s'ha consolidat com un exemple de fidelitat cap a la seva filla i cap a la institució que ella representa. I tot gràcies al fet que la seva promesa de no donar problemes ni generar controvèrsia s'ha mantingut intacta amb el pas dels anys.