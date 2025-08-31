Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz llegan a un pacto que beneficia a la Familia Real

A pesar de sus esfuerzos por permanecer en un discreto segundo plano, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz han vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo después de que haya trascendido el pacto al que llegaron hace un tiempo en beneficio de la Familia Real española.

No es un secreto para nadie la nula relación que los padres de la reina Letizia mantienen desde hace años. Una situación que tiene su origen en su doloroso divorcio, el cual tuvo lugar en el año 1999.

Desde entonces, la relación de Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz ha sido de lo más fría y distante. Prueba de ello son todas las veces que han evitado compartir espacio durante algunas de las celebraciones familiares a las que han acudido.

Eso mismo sucedió en la Confirmación de la infanta Sofía. Aquel día, varios medios aseguraron que se sentaron en mesas diferentes durante la cena posterior, evitando así tener que interactuar en dicha celebración.

Sin embargo, y a pesar de sus diferencias, todo apunta a que Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz habrían alcanzado lo que podría calificarse como un 'pacto de paz'. Acuerdo al que habrían llegado con el fin de evitar conflictos innecesarios que puedan repercutir en la Familia Real española.

Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz firman una tregua por el bien de la Familia Real española

Aunque las tensiones entre ellos no han desaparecido, tanto Paloma Rocasolano como Jesús Ortiz han decidido moderar públicamente sus actitudes para no perjudicar a su hija y sus dos nietas.

En esencia, y según apuntan varios medios de comunicación, han optado por no hablar mal el uno del otro en público. Y es que, el objetivo común parece ser evitar cualquier polémica que pueda reflejarse negativamente sobre la reina Letizia y, por extensión, la Corona.

Por otro lado, ambos mantienen una relación excelente con Felipe VI, detalle que ha sido clave para facilitar ese acercamiento. Además, en su papel de abuelos de la princesa Leonor, coinciden en que preservar un entorno familiar es vital para la futura heredera.

Fuentes cercanas han asegurado que, preocupada por su complicado entorno familiar, fue la reina Letizia la que le pidió a sus padres que acabaran con su guerra personal. Ante esta situación, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz decidieron aparcar sus diferencias para arroparla en un momento complicado.

Sin embargo, y aunque no se trata de una amistad renovada, este gesto ha supuesto un antes y un después dentro de la Familia Real. Y es que su convivencia más respetuosa y diplomática en eventos familiares y oficiales ha ayudado a que la tensión haya disminuido dentro de la Zarzuela.