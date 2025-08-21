Miranda Rijnsburger, 59 anys: 'Em vaig fracturar una vèrtebra i també el nas'

Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, ha tornat a acaparar titulars en oferir detalls inèdits de la seva vida. Durant dècades, el públic l'ha coneguda com la dona del cantant, però gairebé no se sap res del seu passat i de les seves experiències personals. En una entrevista per a Vanity Fair, la neerlandesa de 59 anys ha repassat des dels seus primers anys fins a episodis que van marcar la seva vida.
Ha estat precisament en aquesta conversa on Miranda ha revelat que “aquell dia em vaig fracturar una vèrtebra i també el nas”, referint-se a un accident que va patir sent molt jove. La neerlandesa va recordar que tenia 19 anys i era de viatge a Alemanya, en una estació d'esquí de Sauerland, quan tot va passar. La caiguda li va provocar un dolor intens i un gran ensurt, que la va obligar a ser traslladada a un hospital als Països Baixos per rebre atenció.
Segons ha explicat, aquell accident va truncar temporalment els seus plans i la va obligar a sotmetre's a un procés llarg de recuperació. Durant sis mesos, Miranda va haver de fer rehabilitació abans de poder reprendre la seva vida quotidiana amb normalitat. Malgrat la gravetat de la lesió, la model ha assegurat que aquella experiència li va ensenyar resiliència, i la va preparar per afrontar altres reptes en la seva vida personal i professional.
Una història marcada per la superació
Rijnsburger també ha recordat com la caiguda no va impedir que seguís endavant amb els seus estudis i la seva carrera. Després de superar l'accident, es va traslladar a Rotterdam i va reprendre els seus plans de vida. La neerlandesa ha reconegut que aquell episodi continua present a la seva memòria, però assegura que ha après a viure-hi sense que afecti el seu dia a dia.
L'accident també guarda un curiós paral·lelisme amb la vida de Julio, que va patir un accident de trànsit que va canviar el rumb de la seva carrera. La parella ha compartit no només una vida de luxe i fama, sinó també experiències de dolor i recuperació que els han unit. Miranda ha confessat que aquestes vivències els han enfortit com a parella i com a família, destacant la importància del suport mutu.
La trobada inesperada entre Miranda Rijnsburger i Julio Iglesias que va donar pas a una vida compartida
Julio Iglesias i Miranda es van conèixer de manera inesperada a l'aeroport de Jakarta el 1990. La jove de 25 anys viatjava a Indonèsia per feina mentre Julio Iglesias era de gira per Àsia, i després de la seva invitació a un concert va començar la seva relació. Avui, Miranda és mare de cinc fills i manté amb ells un vincle proper, parlant-los en anglès mentre Julio ho fa en espanyol, preservant així la riquesa cultural de la seva família.
Miranda Rijnsburger continua sent un referent d'elegància i discreció. Tanmateix, les seves declaracions recents revelen que darrere d'aquesta imatge hi ha una dona amb història, força i caràcter. Al costat del seu marit, Julio Iglesias, afronta la vida amb determinació i proximitat, mostrant resiliència i compromís amb la seva família.