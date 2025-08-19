Fonts properes a la Zarzuela filtren una inesperada darrera hora sobre Joan Carles I

El futur de Joan Carles I ha generat una allau de comentaris en les darreres setmanes. S'han multiplicat les especulacions, han circulat informacions sobre suposats projectes audiovisuals i han aparegut versions sobre acords milionaris. Tanmateix, fonts properes a la Zarzuela han esvaït els dubtes i han confirmat que Joan Carles no farà cap sèrie amb Netflix en el seu futur.
L'atenció s'ha centrat en la imminent publicació de Reconciliació. El proper 12 de novembre, l'editorial Planeta ha anunciat que llançarà aquestes memòries.
Han estat escrites juntament amb Laurence Debray i han promès convertir-se en un document històric. Han ofert un relat en primera persona des de la proclamació de 1975 fins a l'abdicació de 2014. Han mostrat la vida del rei amb les seves llums i ombres.
Fonts properes a la Zarzuela confirmen que Joan Carles I no prepara cap projecte audiovisual
S'ha destacat que serà la primera vegada que un exmonarca espanyol relati directament la seva trajectòria. Han quedat recollits episodis decisius i han aparegut moments íntims. Han tingut cabuda els desafiaments polítics i també les polèmiques personals.
L'expectació ha traspassat el món editorial i s'ha informat que Netflix ha mantingut converses amb els advocats de Joan Carles I. S'ha plantejat una producció a l'estil de The Crown. S'ha parlat de sis capítols, s'ha esmentat un repartiment internacional i s'han filtrat temes delicats.
Entre ells, la donació saudita de 100 milions de dòlars i també les regularitzacions fiscals de 2020 i 2021. Han sumat més de 5 milions d'euros. Segons El Mundo, aquests deutes s'han saldat amb préstecs d'empresaris propers, revisats per notari, Fiscalia i Hisenda.
La xifra dels drets audiovisuals ha rondat els 20 milions d'euros però en el seu entorn l'han considerada desproporcionada. Mitjans com ¡Hola! han desmentit que existeixi un acord tancat. Han insistit que l'únic projecte confirmat és el llibre.
Joan Carles I no té pensat portar les seves memòries a la televisió
Les fonts properes al rei emèrit han reiterat el missatge i han recalcat que la història no tindrà adaptació televisiva. Han subratllat que tot s'explicarà a Reconciliació. Han insistit que aquesta obra marcarà el veritable relat del seu regnat.
Així, els rumors s'han desinflat. L'interès s'ha desplaçat a les llibreries. Aquesta tardor ha quedat marcada per l'aparició d'unes memòries úniques.
Han promès mostrar sense filtres la vida de Joan Carles I. Han ofert la visió més personal d'un dels regnats més intensos de la història recent d'Espanya.