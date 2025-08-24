La noticia sobre la herencia de Juan Carlos I que dejará muda a la reina Letizia

Un abogado experto en herencias ha sorprendido a más de uno tras dejar al descubierto una inesperada noticia sobre el legado de Juan Carlos I. Información que, de seguro, también ha dejado sin palabras a la propia reina Letizia.

Como todos sabemos, la singularidad del caso del rey emérito es tal que, a día de hoy, existen múltiples escenarios posibles. Sin embargo, uno de los más probables es que sus días terminen en Abu Dabi.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Fue en 2020 cuando Juan Carlos I se instaló en Emiratos Árabes después de que comenzaran a salir a la luz varios de sus escándalos. Entre ellos, la dudosa procedencia de su fortuna.

Desde entonces, el suegro de la reina Letizia no ha vuelto a residir en España, aunque su deseo es regresar a Europa para pasar aquí sus últimos años de vida. Sin embargo, a sus 87 años, corre el riesgo de que fallezca en su actual lugar de residencia antes de que esto suceda.

| Europa Press

Ahora, y ante esta posibilidad, ha surgido una gran incógnita relacionada con la herencia de Juan Carlos I. Y es que, según ha trascendido, la normativa vigente en Abu Dabi difiere de manera sustancial de la española.

Por eso, muchos no dejan de preguntarse si los hijos del monarca podrían perder el multimillonario y polémico patrimonio que se le atribuye. Información que, de seguro, ha conseguido dejar sin palabras a la reina Letizia.

La reina Letizia se queda sin palabras al conocer lo que puede pasar con la herencia de Juan Carlos I

Conviene recordar que, tras su ascenso al trono, el rey Felipe VI firmó un documento donde expresó su renuncia a cualquier derecho hereditario procedente de Juan Carlos I. Decisión que tomó en un intento por desvincularse de todos los escándalos de su padre.

Sin embargo, y aunque ni a Letizia ni a él les interesa qué pasará con el patrimonio del emérito, por suerte para Elena y Cristina existe una respuesta a esta incógnita.

| TVE

Varios especialistas en Derecho sucesorio han dejado claro que la residencia de Juan Carlos I en Emiratos Árabes no tendría por qué condicionar la distribución de sus bienes. Y es que la normativa internacional ofrece varias salidas que podrían salvaguardar su posición.

Aun con estas garantías, lo lógico sería que el monarca, dada su relevancia, hubiese preparado con detalle los aspectos sucesorios. Ya que su familia se juega en ello un respaldo económico considerable.

De manera general, la legislación le permite a Juan Carlos I escoger entre la normativa de Emiratos Árabes o el Código Civil español. Así lo han indicado los abogados y notarios consultados en diversas ocasiones por distintos medios de comunicación.

| Europa Press

De hecho, el marco legal en Emiratos resulta mucho más restrictivo para las viudas e hijas en el reparto de herencias. Una circunstancia que, de aplicarse, perjudicaría directamente a Elena y Cristina.

“El hecho diferenciador de que Juan Carlos pueda fallecer en Abu Dabi no afecta prácticamente en nada”, aseguraba el abogado Luis Zarraluqi a El Español.

Aun así, advierte que “las sorpresas te las puedes llevar después, aunque resida en Burgos”. “Si, por ejemplo, deja un testamento hológrafo que modifique lo que antes se hubiera dejado redactado”, añade.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

No obstante, el asunto no es tan sencillo, ya que no solo influye la condición excepcional que rodea al emérito, sino también los activos que pueda tener en diferentes países. Asimismo, lo ha aclarado el notario Javier Oñate:

“La herencia de lo que posea en la Unión Europea puede regirse por el Código Civil español. Pero en países como Suiza o Gran Bretaña, se ha de atender a lo que diga la normativa de cada uno de esos países”.

Por otro lado, pese a que el rey Felipe VI quiso desligarse de cualquier herencia paterna firmando un documento de renuncia, la validez de dicho acto es cuestionada. Las fuentes jurídicas subrayan que “no se puede renunciar a lo que no se dispone”. En otras palabras, el monarca actual sigue figurando como heredero forzoso:

“Sí, sería posible si el testamento estuviera regido por el derecho foral navarro, vasco, catalán... Pero no por el Código Civil español”, añadía el notario citado anteriormente.