Increïble el que passarà a 'Sueños de libertad' en néixer el nadó d'Alba Brunet

Aquest dijous, 21 d'agost, Sueños de Libertad tornarà a deixar sense paraules tots els seus fans amb el que passarà durant el seu episodi número 376. Lliurament que s'emetrà a Antena 3 hores després que l'actriu Alba Brunet hagi donat la benvinguda al seu nadó.
Fa unes hores, la intèrpret que dona vida a Fina Valeto en aquesta exitosa sèrie ha tornat a les seves xarxes amb una publicació molt especial. En aquesta, i juntament amb el seu marit, l'actor Pep Ambrós, també han anunciat el naixement del seu primer fill.
“Ens explota el cor”, ha escrit l'actriu Alba Brunet, desvelant a més el nom que han escollit per al petit: Rai. Una entranyable publicació en què també han compartit una sèrie d'imatges.
En aquestes, podem veure la parella i el petit Rai gaudint d'una preciosa posta de sol vora el mar, tot i que això sí, sense treure-li la vista de sobre al nounat. Una estampa de les més íntimes i familiars que, segur, es convertirà en una de les seves preferides.
Ara, unes hores després que Alba Brunet hagi compartit amb tots els seus seguidors el naixement del seu primer fill, Sueños de Libertad torna a Antena 3 amb la seva darrera entrega. Episodi que, com era d'esperar, no deixarà indiferent ningú.
Després del naixement del primer fill d'Alba Brunet, Sueños de Libertad torna a Antena 3 amb una sorprenent entrega
Avui, a Sueños de Libertad, la Luz s'enfrontarà a en Joaquín per anteposar la productivitat de l'empresa a la integritat dels empleats. La tensió entre tots dos augmentarà quan la discussió tregui a la llum les mancances en les mesures de protecció.
Al mateix temps, la Begoña tornarà a explotar contra l'Andrés. “Entenc que volguéssiu en el senyor Pedro fora, però no a costa de la salut dels treballadors”, li retraurà la infermera.
Mentrestant, en Gabriel mantindrà una misteriosa conversa secreta. “Isabel, amor meu, és clar que tinc ganes de veure't… Espera que torni a París i hi anem junts a veure-la”, dirà. Per la seva banda, la María no dubtarà a interrogar-lo després de sentir-lo parlar amb algú desconegut.
D'altra banda, en Pelayo incrementarà la pressió sobre la Marta i la Fina, personatge interpretat per l'actriu Alba Brunet. “Sé que no és fàcil fer veure que no ha passat res, però és essencial per estar segures”, insistirà amb determinació.
El seu advertiment assolirà un to inquietant quan recordi a la Fina: “Com a responsable de l'assassinat d'en Santiago, et podrien condemnar a mort”. Paraules que, sens dubte, encendran totes les alarmes entre els fans de Sueños de Libertad.
Per la seva banda, la Cristina quedarà impactada en rebre un sobre ple de diners. La situació es complicarà després d'una dura conversa amb la Irene, en què sortiran a la llum ferides sense tancar. “No sé si el tornarem a veure… ni què hauria estat de nosaltres si el meu germà no hagués fet el que va fer”, reconeixerà la Irene.
Finalment, en el senyor Pedro revelarà a la Digna un secret sobre en Damián. “Va contractar un detectiu per espiar-me… es va infiltrar com a tècnic de seguretat. Però per això va haver d'ajornar la revisió autèntica”