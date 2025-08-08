La agria noticia de la reina Sofía tras el paripé que hizo su familia en Marivent

Vuelven a encender todas las alarmas alrededor de la reina Sofía, después de que haya trascendido una nueva y agria noticia sobre ella. Información que está directamente relacionada con el paripé que ha hecho su familia durante su estancia en el palacio de Marivent.

Hace unos días, aumentó la preocupación alrededor de doña Sofía al asegurarse que, por primera vez en cuatro décadas, no iba a acudir a Mallorca durante el verano. Y es que, a pesar de que su asistencia estaba confirmada, sucedió algo a última hora que le hizo cambiar sus planes.

| Europa Press

Tal y como ha trascendido, Irene de Grecia ha sufrido una grave recaída en su estado de salud. Motivo por el que la reina Sofía se planteó cancelar su viaje anual al palacio de Marivent para cuidar a su hermana.

Además, y por si esto fuera poco, la princesa Tatiana Radziwill, prima segunda de la emérita y una de sus grandes confidentes, también ha sufrido un importante contratiempo de salud.

| Europa Press

A pesar del duro momento personal por el que está pasando, la reina Sofía aceptó viajar a Mallorca para pasar unos días con su familia. Tanto es así que, para sorpresa de muchos, finalmente participó en la tradicional recepción de Marivent.

Pero lo que menos se esperaba era que, tan solo 48 horas después de llegar a Mallorca, iba a recibir una agria e inesperada noticia. Esta era que los reyes y sus hijas iban a abandonar Palma para comenzar con sus vacaciones privadas.

Sale a la luz la noticia menos esperada sobre la reina Sofía: se ha quedado sola en Marivent

La estancia de la Familia Real en Mallorca parecía anticipar unas vacaciones compartidas y en armonía junto a la reina Sofía. De hecho, durante la tradicional recepción celebrada en Marivent el pasado lunes 4 de agosto, todos posaron sonrientes ante la prensa y se mostraron cercanos con la emérita.

Una estampa que dejó entrever que, tras este importante acto, se iba a producir una convivencia familiar durante los días posteriores. Sin embargo, todo resultó un gesto de cara a la galería.

| Casa Real

Todo apuntaba a que este año los reyes Felipe y Letizia iban a hacer una excepción, a consecuencia del delicado momento personal por el que está pasando la reina Sofía. Pero nada más lejos de la realidad.

Tanto es así que, apenas 48 horas después de la recepción en Marivent, Felipe, Letizia y sus hijas abandonaron la isla para comenzar con sus conocidas vacaciones privadas.

De esta forma, la reina Sofía se ha quedado prácticamente sola en Mallorca en uno de los momentos más complicados para ella. No obstante, se espera que en los próximos días reciba la visita de sus hijas, las infantas Cristina y Elena.

La actitud de la Familia Real ha generado cierto debate en círculos cercanos a la institución. Y es que, aunque es comprensible que los reyes disfruten de un tiempo privado, la manera en la que se ha manejado la situación con la emérita no ha pasado desapercibida.