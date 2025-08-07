Commoció a Noruega: la princesa Mette-Marit plora dues morts totalment inesperades

Ha estat un estiu veritablement complicat per a la princesa Mette-Marit de Noruega. Enmig de la tempesta mediàtica pel seu fill, Marius Borg, i les acusacions que afronta, la princesa ha rebut dos cops personals duríssims. Dues defuncions inesperades han marcat el passat mes de juliol, dues pèrdues que han tenyit de dol i tristesa el seu dia a dia.
S'ha complert un any des de la primera detenció de Marius Borg i encara es desconeix quins càrrecs acabarà presentant la fiscalia d'Oslo. Dels 23 delictes que s'han plantejat, diversos són extremadament greus, fins i tot alguns relacionats amb violació. En aquest context, les darreres setmanes han estat encara més difícils.
El mitjà noruec Se og Hør ha confirmat que el passat 19 de juliol va morir Ingvar Ambjørnsen, escriptor i vell company de la princesa, que tenia 69 anys. Patia MPOC, una malaltia crònica que finalment li ha costat la vida. El seu funeral va tenir lloc ahir, dimecres 6 d'agost, al centre d'Oslo.
Ningú esperava que Mette-Marit de Noruega hagués de perdre dos amics de manera tan sobtada
I és que tot i que l'amic de Mette-Marit patia MPOC, encara era jove i el seu cercle proper no esperava que Ingvar marxés tan ràpid d'aquest món. Una de les morts inesperades que ha marcat l'estiu de la princesa.
Mette-Marit no ha assistit al funeral, però ha volgut ser-hi present d'una manera especial. Ha enviat una corona de flors blanques, adornada amb una cinta que incloïa una petita corona daurada. Un gest discret, però ple de simbolisme i afecte, així ha acomiadat la princesa un amic de tota la vida.
Per desgràcia, aquesta no ha estat l'única pèrdua i tot just cinc dies després, el 24 de juliol, va morir també Mona Strand. Amiga íntima, confident i veïna.
Mette-Marit no ha volgut deixar Noruega per viatjar amb la seva família
Mona tenia 60 anys i ha mort de manera totalment inesperada. Era coneguda per la seva feina com a dissenyadora de barrets i durant anys, Mette-Marit va ser una de les seves clientes més fidels.
Vivien al mateix carrer d'Oslo i compartien moltes converses, moments i confidències. Segons l'agència Dana Press, la seva relació era molt més profunda que la de dissenyadora i clienta. Era una amistat veritable.
La princesa no ha viatjat amb la seva família a Portugal aquest estiu, una cosa poc habitual. Molts creuen que encara es troba en ple dol: Dues morts, una rere l'altra, han sacsejat el seu món. Sens dubte, ha estat un juliol especialment fosc, un dels més tristos de la seva vida.