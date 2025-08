Opinió clara dels metges sobre Irene de Grècia: Per això la reina Sofia va actuar així

La Reina Emèrita ha anteposat la cura de la seva germana a la tradició, protagonitzant una arribada a Mallorca marcada per la incertesa i una decisió final que revela la complexa balança entre el deure i la devoció familiar.

L'estiu a Marivent té els seus propis codis i tradicions, i un d'ells és la puntual arribada de la reina Sofia com a amfitriona estiuenca de la família. Tanmateix, enguany, les portes del palau mallorquí van romandre més temps tancades per a ella.

La seva absència inicial, mentre la resta de la Família Reial ja s'instal·lava a l'illa, va desfermar una onada de preguntes i especulacions que apuntaven a una única i poderosa raó: la delicada salut de la seva germana, la princesa Irene. La processó, com se sol dir, anava per dins. La reina Sofia s'enfrontava a una de les decisions més difícils: complir amb la Corona o romandre al costat del seu pilar fonamental.

El dilema de Sofia: entre la devoció i el deure

La realitat és que la reina Sofia no tenia previst viatjar a Mallorca. El seu cap i el seu cor eren a Madrid, al Palau de la Zarzuela, on la seva germana Irene, la seva inseparable "tia Pecu", travessa un moment de salut summament fràgil.

Durant els darrers mesos, l'estat de la princesa Irene, que pateix un deteriorament cognitiu, s'ha convertit en la màxima prioritat per a l'emèrita. S'ha transformat en la seva cuidadora principal, la guardiana de les seves rutines i la supervisora constant del seu benestar.

Va ser necessària una intervenció directa perquè la reina reconsiderés la seva postura. Segons informem a XCatalunya, va ser el seu propi fill, el rei Felip VI, qui li va haver de demanar personalment que viatgés a l'illa, encara que només fos per un temps rècord. La petició del monarca no era un caprici, sinó una qüestió d'Estat.

La tradicional recepció a les autoritats i a la societat balear és un acte institucional de gran importància, i la imatge d'unitat familiar és un actiu que la Corona no es pot permetre el luxe de no projectar. Davant la sol·licitud del seu fill, la reina Sofia, com ha fet durant tota la seva vida, va anteposar el deure i va volar a Palma per a una estada de tot just 48 hores. Una visita llampec que ha estat criticada per Pilar Eyre. Considera que la ciutadania hauria entès perfectament la seva absència.

El veredicte mèdic que ho va canviar tot

La decisió dels metges va ser el detonant de tota aquesta situació. Tal com va confirmar la periodista Mariàngel Alcázar, els especialistes que atenen la princesa Irene van ser taxatius: van desaconsellar completament el seu viatge a Mallorca. El seu estat, encara que descrit com a "estable", té dies millors i pitjors, i sotmetre-la al trasbals d'un viatge no era una opció viable. Es troba a Madrid, sotmesa a proves mèdiques contínues per monitorar de prop la seva evolució.

Aquest veredicte mèdic va suposar un canvi radical en els plans de l'emèrita, que cada any comparteix el seu refugi mallorquí amb la seva germana. Irene no és només la seva germana; ha estat la seva confident, la seva ombra i el seu suport més gran en els moments més convulsos de la seva vida institucional i personal. Davant la impossibilitat que Irene l'acompanyés, Sofia va decidir, en un acte de pura lleialtat, quedar-se amb ella.

Un suport familiar visible a Marivent

A la seva arribada a la recepció, la reina Sofia va exhibir el somriure serè que la caracteritza, però la seva mirada no podia amagar la preocupació. Conscients de la difícil tessitura, la resta de la família es va bolcar amb ella. Les imatges van deixar constància de la proximitat i l'afecte de la reina Letícia, però sobretot de les seves netes, la princesa Leonor i la infanta Sofia.

Totes dues es van mantenir enganxades a la seva àvia, oferint-li un suport silenciós i còmplice que s'ha fet cada cop més visible els darrers anys, demostrant la sòlida connexió que també tenen amb la seva tieta àvia. Una imatge que alguns han titllat d'aparent i impostada. Se sap que les relacions són fredes des de fa anys, especialment per culpa de la reina Letícia.