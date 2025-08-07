'Hello' investiga la infanta Sofia i descobreix una cosa sobre la seva vida: 'És...'

La infanta Sofia s'ha convertit, juntament amb la seva germana la princesa Leonor, en un dels rostres més seguits del panorama actual. I ara, una coneguda revista internacional ha posat el focus directament sobre ella.
Amb l'estiu en marxa i després del seu pas per Palma de Mallorca, la família reial gaudeix d'unes vacances privades. Mentrestant, la repercussió dels seus moviments públics segueix fent parlar. Especialment els de les joves filles dels reis, que han mostrat un paper cada cop més actiu i natural en les seves aparicions oficials.
L'estiu més comentat de la família reial
L'estiu de 2025 ha estat marcat per la presència de la princesa Leonor i la infanta Sofia a Mallorca, on ambdues han protagonitzat moments que no han passat desapercebuts. Encara que ja estan gaudint d'uns dies de desconnexió en privat, els seus gestos públics segueixen generant titulars.
Durant la seva estada a l'illa, van compartir diversos actes amb els reis en què se les va poder veure relaxades, somrients i molt properes amb els ciutadans. Un dels moments més comentats va ser l'ús de la llengua de signes durant la tradicional recepció a Marivent, un gest carregat de simbolisme.
Aquesta acció, realitzada juntament amb la reina Letícia, va ser recollida per mitjans internacionals com un detall “emocionant” i amb una gran càrrega de sensibilitat. Des de la revista Hello!, el gest va ser qualificat de “sorprenent” i, a més, van destacar que no era la primera vegada que la reina feia ús d'aquesta llengua inclusiva.
La infanta Sofia conquereix la premsa estrangera
La revista britànica Hello! ha dedicat un dels seus últims articles a analitzar el paper de la infanta Sofia a la família reial. Després de les seves aparicions a Mallorca amb els seus pares i la seva germana Leonor, el mitjà ha volgut destacar l'actitud de la jove en els últims actes públics. Ho fa amb un perfil molt definit: “És discreta, compromesa i molt observadora”.
Segons la publicació, Sofia ha guanyat protagonisme sense necessitat d'ocupar el centre d'atenció. Des de Hello!, subratllen com la seva manera d'actuar transmet una imatge de serenitat, educació i proximitat. A més, destaquen que, tot i no tenir un paper principal, la seva presència resulta cada cop més rellevant.
Aquesta anàlisi se suma a l'interès creixent que desperta Sofia entre la premsa internacional. L'article no només parla dels seus gestos públics, sinó també del potencial que té dins de la nova generació reial. Per a molts, la infanta està demostrant que sap trobar el seu lloc amb intel·ligència, sense eclipsar la seva germana, però deixant empremta en cada aparició.
França també destaca l'elegància i compromís de les germanes
Els mitjans francesos tampoc han estat aliens als passos de la família reial en les seves vacances mallorquines. Publicacions com Paris Match o Point de Vue han ressaltat com els reis han aprofitat la seva agenda estival per reforçar el seu vincle amb la cultura i la societat.
Han descrit la infanta Sofia i la princesa Leonor com a joves “elegants” i amb estil propi. A més, van destacar l'equilibri entre la formalitat institucional i el costat humà que van mostrar durant els seus dies a l'illa.
Amb aquestes vacances, els reis i les seves filles tanquen un curs carregat d'actes, viatges i moments mediàtics. A l'espera de reprendre l'activitat al setembre, es preveu que ambdues continuïn guanyant protagonisme en els compromisos oficials. Les seves recents aparicions han estat la mostra que la Casa Reial treballa per projectar una imatge més moderna i propera.