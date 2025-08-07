Surt a la llum la crua realitat de la reina Sofia a Marivent

L'estiu a Mallorca sempre ha estat sinònim de l'estampa familiar dels Borbons. El posat a Marivent, les regates i els sopars informals componien un àlbum de normalitat institucional que, any rere any, pretenia transmetre unitat. Tanmateix, darrere dels murs del palau, la realitat sembla distar molt d'aquesta imatge idíl·lica.
Aquest any, la presència de la reina Sofia a la tradicional recepció a les autoritats balears ha estat a l'aire fins a l'últim segon, i la seva assistència, lluny de ser un gest voluntari, destapa un drama personal que ressona amb força als passadissos de la Zarzuela.
Tot i que s'esperava la seva absència, l'emèrita finalment hi va assistir. Una decisió que, segons apunten diverses fonts, no va ser pròpia, sinó el resultat de la insistència directa del seu fill, el rei Felip VI. La reina Sofia, un cop més, cedia per un profund sentit del deure institucional, però el seu rostre i el seu llenguatge corporal explicaven una història molt diferent.
L'excusa oficial i la veritat oculta
La raó que es va esgrimir inicialment per justificar la possible absència de la reina Sofia va ser el delicat estat de salut de la seva germana, Irene de Grècia. La "tieta Pecu", com és coneguda afectuosament, travessa una fase molt avançada de la seva malaltia, un deteriorament cognitiu que requereix atenció constant.
L'emèrita, profundament unida a la seva germana, hauria preferit quedar-se a Madrid per cuidar-la. Tanmateix, aquesta versió, tot i ser comprensible, sembla ser només la punta de l'iceberg d'un malestar molt més profund.
La periodista Maica Vasco ha fet llum sobre quin seria el veritable motiu del pànic de Sofia a passar l'estiu a Marivent: la por. Una por literal a quedar-se sola amb la reina Letícia i les seves netes, la princesa Leonor i la infanta Sofia.
Segons la periodista, aquest sentiment no és nou i ja l'estiu passat l'emèrita va confessar a les seves filles, les infantes Elena i Cristina, la seva angoixa. Quan Felip VI marxa als seus compromisos de regates, ella se sent completament aïllada al palau, una solitud que es transforma en pànic davant la perspectiva de conviure sense l'empara del seu fill.
"Els tinc por": una convivència insostenible
Les paraules que hauria pronunciat la reina Sofia, segons Vasco, són tan contundents que no deixen lloc a dubtes sobre la fractura familiar: "Els tinc por". La periodista va més enllà i afirma que l'emèrita hauria assegurat que "ni farta de vi" es quedaria sola amb la seva jove i les seves netes, a qui qualifica de "perilloses". Si la tensió que es percep als actes públics ja és evident, el que passa a la intimitat del palau ha de ser un autèntic calvari per a ella.
Aquesta versió es veu reforçada per l'anàlisi de la veterana cronista reial Pilar Eyre, que ha estudiat amb detall les imatges de la recent recepció. Eyre descriu una reina emèrita "esforçant-se per mantenir un somriure que no li ve de gust", amb "ulls tristos" que delaten el seu estat d'ànim.
El gest de les seves netes, agafant-la del braç, no s'interpreta com una mostra d'afecte, sinó com un acte forçat, "com quan ajudes una senyora de 80 anys pel carrer". Un detall que evidencia, segons la periodista, que la reina Sofia no forma part del nucli familiar proper i que el tracte amb Leonor i Sofia és pràcticament inexistent.
Una mala relació que ve de lluny
El comportament de Letícia Ortiz envers la seva sogra sempre ha estat dolent. Hi ha diverses anècdotes al respecte. Un dels punts que més va doldre a Sofia és que, quan les nenes eren petites, Paloma Rocasolano tenia accés total a elles. La mare de Letícia estava pràcticament cada dia amb Leonor i Sofia, cosa que l'àvia paterna no podia fer. També es recorda quan Letícia va prohibir a la seva sogra donar llaminadures a les nenes.
El punt àlgid del desacord va tenir lloc, precisament, durant unes vacances a Marivent. Una discussió pública entre Sofia i Letícia per unes fotos a Leonor a la Catedral de Palma. Les imatges es van fer virals i la ciutadania va poder comprovar que, el que fins aleshores havien estat rumors, era una clara realitat.