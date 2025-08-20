Felicitat màxima: Pablo Urdangarin i Johanna Zott confirmen la notícia amb un petó

Després d'un temps allunyats del focus mediàtic, Pablo Urdangarin i Johanna Zott han tornat a acaparar totes les mirades després de protagonitzar un nou i apassionat petó en públic. Mostra d'afecte amb la qual els joves han confirmat la millor de les notícies.
No hi ha dubte que, tot i que encara som a la recta final de les vacances d'estiu, Pablo ha decidit centrar-se de ple en la seva prometedora carrera esportiva.
Tant és així que, mentre els seus pares han passat uns dies a Bidart amb el seu fill Juan, evitant coincidir en tot moment, Pablo Urdangarin ha començat amb força la seva segona temporada com a jugador del Fraikin BM Granollers.
Aquest dimarts 19 d'agost, l'actual xicot de Johanna Zott es va convertir en una peça clau en la victòria del seu equip al Trofeu Internacional Ciutat de Granollers. El conjunt català es va imposar al club francès Chebourg en un partit d'intensitat màxima, que va acabar amb els marcadors molt igualats: 35 a 34.
En aquesta ocasió, l'entrega, la capacitat de lideratge i els gols de Pablo Urdangarin van resultar ser determinants en aquest primer títol de la temporada. Tant és així que, un cop més, el fill dels exducs de Palma va demostrar per què és considerat com un dels jugadors revelació de la Lliga Asobal.
Tanmateix, un dels moments que més van cridar l'atenció d'aquesta jornada esportiva va ser el romàntic i apassionat petó protagonitzat per Johanna Zott i l'esportista. Mostra d'afecte que va posar el toc final al primer enfrontament del Fraikin BM Granollers.
Pablo Urdangarin i Johanna Zott van posar el toc final a la primera victòria del Granollers amb un apassionat petó
Tot i que sempre sol estar acompanyat per algú de la seva família, en aquesta ocasió, els pares de Pablo Urdangarin no van ser a les grades per animar el seu fill. No obstant això, el jove va comptar amb el suport d'algú molt especial per a ell: la seva xicota, Johanna Zott.
Tot i que la jove va arribar una mica tard a causa de compromisos previs, la seva presència va ser visible al pavelló. Tant és així que, com ja és costum, només arribar es va unir a l'afició del Granollers per animar amb entusiasme els jugadors en els minuts finals de l'encontre.
Després del xiulet final, Pablo Urdangarin va celebrar amb entusiasme la victòria i la conquesta del Trofeu Ciutat de Granollers. El jugador no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'acostar-se a Johanna Zott per fondre's en un petó romàntic, gest que va mostrar la complicitat que existeix entre ells.
Unes mostres d'afecte que es van repetir en diverses ocasions abans d'abandonar el recinte. Finalment, la parella va optar per abandonar el pavelló per separat, però van evidenciar que la seva relació travessa el seu millor moment després de dos anys junts.
Al volant del seu cotxe, Pablo Urdangarin no va tenir cap problema a saludar la premsa amb un somriure i un gest amable. Tanmateix, va preferir no pronunciar-se sobre les notícies que recentment han protagonitzat diversos membres de la seva família.