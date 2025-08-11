Lara Ferreiro, psicòloga, llança un missatge sobre Pablo Urdangarin i salten les alarmes

La psicòloga Lara Ferreiro ha fet unes declaracions que han generat molt interès entorn de Pablo Urdangarin, el fill de la infanta Cristina. En un moment en què el jove esportista està sota el focus públic, Ferreiro reflexiona sobre les dificultats que pot afrontar en la seva vida professional. Les seves paraules conviden a entendre millor la pressió que envolta Pablo.
Actualment, Pablo Urdangarin s'està enfocant en la seva carrera esportiva amb gran dedicació i esforç. Encara que la pressió és constant, ell manté una actitud reservada i professional, centrant-se a créixer com a atleta i persona.
Lara Ferreiro llança un missatge que alerta sobre la pressió que viu Pablo Urdangarin
La psicòloga Lara Ferreiro ha volgut compartir com el seu cognom i la pressió per ser comparat amb el seu pare podrien afectar negativament Pablo. Créixer en una família marcada per la polèmica i l'atenció pública constant no és senzill per a ningú.
Lara Ferreiro ha llançat un advertiment clar. “La pressió de l'efecte Pigmalió” pot fer que Pablo se senti obligat a complir amb expectatives alienes, cosa que pot afectar la seva salut mental. “Si a Pablo li estan posant moltíssima pressió per haver de ser com el seu pare, pot acabar frustrat i convertir-se en una joguina trencada”.
A més, la psicòloga apunta que aquesta situació pot provocar una síndrome de l'impostor que afectaria greument la seva autoestima i confiança. “Portar el mateix número que el seu pare al dorsal i carregar amb un cognom tan mediàtic i polèmic és un pes difícil de portar”. La necessitat de diferenciar-se i construir la seva pròpia identitat professional apareix com un repte fonamental per a Pablo.
“És molt complicat navegar entre tenir una bona relació amb el teu pare i voler alhora diferenciar-te per construir el teu propi camí”. Segons l'experta, “molts fills en aquesta situació necessiten desmitificar la figura d'autoritat per poder formar-se com a individus”
El desgast emocional per la constant comparació i la pressió pública pot afectar el rendiment i la salut mental de Pablo. Aquesta situació ha fet saltar les alarmes entre professionals i seguidors. “És fonamental que intenti aïllar-se del soroll extern per reduir la pressió i protegir el seu benestar”, afegeix Ferreiro.
El present de Pablo Urdangarin
Pablo intenta equilibrar la seva vida esportiva amb la necessitat de preservar la seva salut emocional, un equilibri delicat que els experts consideren vital. Lara Ferreiro assenyala que, en l'esport professional, l'exposició pública des de jove pot afectar greument la salut mental. Adverteix que, si no es gestionen bé aquestes situacions, poden sorgir problemes com ansietat, insomni o depressió.
La situació de Pablo Urdangarin evidencia com de complex és créixer sota la pressió constant d'un cognom conegut. Cuidar la salut mental i construir una identitat pròpia són claus per al seu benestar i èxit. El suport emocional i la gestió d'expectatives seran fonamentals en el seu camí personal i professional.