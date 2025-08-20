Important, avui a 'La Promesa': María Castro descobreix el que ningú havia esperat

En l'episodi d'avui de La Promesa, la història de Pía, interpretada per María Castro, es converteix en l'epicentre d'un gir que ningú no havia previst. Ricardo, atrapat en una situació sense sortida, es veurà obligat a compartir amb ella una revelació que canviarà completament la manera com afronten el futur immediat.
La sèrie d'època de TVE torna a deixar clar per què manté l'atenció del públic. Amb les seves trames creuades, passions ocultes i secrets familiars, aconsegueix mantenir viva la tensió a cada entrega. Quines noves conseqüències portarà el descobriment de Pía i com afectarà els altres personatges?
María Castro viu a La Promesa un descobriment inesperat que sacseja Pía
La trama principal del capítol d'avui col·loca Pía, encarnada per María Castro, davant d'una situació inesperada. Ricardo, sense possibilitat de continuar ocultant-ho, s'obre amb ella i li confessa les dificultats que travessa per aconseguir la nul·litat matrimonial amb Ana.
Aquest reconeixement no és menor, ja que posa sobre la taula un dilema que pot transformar les relacions al palau. La confessió de Ricardo suposa un gir narratiu que també colpeja de ple Pía, obligant-la a replantejar-se el seu paper en el seu entorn.
El contrast entre el que tots dos havien projectat i la crua realitat que ara afronta Ricardo afegeix un nivell de tensió dramàtica de gran impacte. En capítols anteriors, els personatges havien aconseguit mantenir una certa calma enmig de les tempestes personals, però aquest obstacle demostra que els secrets sempre surten a la llum.
La resta d'històries de La Promesa intensifica la tensió al palau
Mentre Pía afronta aquest descobriment al costat de Ricardo, el capítol d'avui també avança en altres línies narratives que aporten força al conjunt. Una de les més cridaneres és l'evolució del romanç entre Curro i Ángela, que viu la seva etapa més intensa i prometedora. Tanmateix, la felicitat del jove es veu enterbolida en assumir que el seu retorn a La Promesa ja no respon al motiu inicial.
Després de la detenció de Lorenzo, a qui culpa de la mort de Jana, Curro s'enfronta a un dilema existencial. El seu objectiu de fer justícia sembla complert, però la pregunta sobre si encara té sentit romandre al palau el turmenta. Tot i això, Ángela es converteix en la raó més poderosa per no fer un pas enrere.
La sorpresa del dia, però, recau sobre Vera, que anhela notícies del seu germà. Quan finalment arriba una visita, descobreix amb desconcert que no és ell qui creua les portes del palau.
En paral·lel, la tensió creix entre Martina i Catalina. L'enfrontament entre totes dues joves arriba a nivells insostenibles i obliga Alonso a buscar suports estratègics en aliats poc habituals. La seva participació afegeix complexitat al conflicte, ja que el marquès no es limita a observar, sinó que intervé a la recerca d'un equilibri que sembla cada cop més lluny.
Per la seva banda, Manuel segueix pendent de la decisió de Leocadia sobre la venda que tant el preocupa. La dama retarda la seva resposta amb la clara intenció que el jove canviï d'opinió, però els seus intents semblen en va. El pes de les sospites de Manuel no deixa de créixer i obre un nou enfrontament amb Alonso, que torna a tensar la relació entre pare i fill.
El capítol d'avui de La Promesa situa María Castro al centre d'una revelació que canvia el rumb de Pía i Ricardo. Alhora, la resta de personatges viuen històries que reforcen el dramatisme del palau. Quines noves conseqüències portaran aquests girs en el futur de la sèrie?