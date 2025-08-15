Pablo Urdangarin (24 anys) deixa d'amagar la informació sobre Iñaki Urdangarin

Pablo Urdangarin ha tornat a captar l'atenció mediàtica, però aquesta vegada no ha estat a Espanya, sinó a França. El jove jugador d'handbol, de només 24 anys, ha concedit una entrevista que està fent parlar, i no precisament pels seus èxits esportius. El que ha explicat sobre la seva família, i especialment sobre Iñaki Urdangarin, ha generat expectació a la premsa internacional.
El nebot dels reis Felip i Letícia, que fins ara havia mantingut un perfil discret, ha decidit obrir-se més que mai. Sense entrar en polèmiques, ha deixat entreveure aspectes íntims que fins ara no havia compartit públicament. I ho ha fet amb la serenor de qui sap que les seves paraules seran analitzades amb lupa.
Una carrera en ascens a l'handbol
Des de petit, Pablo ha estat lligat a l'esport, seguint els passos del seu pare, Iñaki Urdangarin, un dels noms més recordats en la història de l'handbol espanyol. Actualment milita al BM Granollers, equip amb el qual s'ha consolidat com una de les joves promeses de la lliga. La seva ambició és clara: arribar a vestir la samarreta de la selecció espanyola, tal com va fer el seu progenitor.
En l'entrevista concedida a l'agència EFE, el jove esportista ha reconegut que la passió per l'handbol li ve de família. Tanmateix, insisteix que la seva trajectòria busca el seu propi segell, sense dependre del cognom. “Vull progressar com a jugador i veure fins on puc arribar”, va explicar.
El seu entorn familiar ha jugat un paper clau en el seu desenvolupament. La infanta Cristina, a qui descriu com la seva “major admiradora”, assisteix sovint als seus partits. No és estrany veure-la a les grades, sovint acompanyada per Johanna Zott, parella de Pablo des de 2022.
El jove trenca la seva habitual discreció i parla obertament del seu pare
En la conversa, Pablo ha trencat amb la cautela que sempre havia mostrat a l'hora de parlar d'Iñaki Urdangarin. Reconeix que les comparacions amb Iñaki han estat presents des dels seus inicis, però ara les veu com un impuls més que com una pressió. “Fa temps que vaig deixar de veure-ho com un pes; ho sento com un suport constant”, va confessar.
Sobre la relació amb Iñaki, afirma que continua rebent consells abans de cada partit, tot i que l'ajuda més valuosa és la mental. “Sempre el truco abans de jugar. M'ajuda molt més en l'aspecte mental que en l'handbol mateix”, va recordar.
El vincle pare i fill també es reflecteix en un detall simbòlic: Pablo juga amb el número 77. Un gest al mític dorsal 7 que va portar Iñaki durant la seva etapa professional. Un gest que per a ell és un homenatge i, alhora, un amulet personal.
Iñaki: l'ombra i el llegat del passat
Iñaki Urdangarin continua sent un referent indiscutible de l'handbol espanyol, malgrat les controvèrsies en la seva vida personal. Durant catorze temporades va vestir la samarreta del FC Barcelona, amb la qual va guanyar sis Copes d'Europa i deu Lligues Asobal. Amb la selecció espanyola va sumar dues medalles de bronze als Jocs Olímpics i una altra al Campionat d'Europa.
Aquest historial esportiu és part del pes que Pablo ha après a gestionar. “Entenc per què em comparen, però vull ser valorat per la meva feina”, va declarar en una altra ocasió. Una postura que reflecteix la seva determinació per construir un camí propi.
La seva història demostra que, més enllà de la fama familiar, la constància i l'esforç continuen sent els motors que guien la seva carrera. A França, on la seva entrevista ha tingut ressò, ja es comença a parlar d'ell com quelcom més que 'el fill de'. El temps dirà si aconsegueix escriure el seu nom amb la mateixa força que ho va fer Iñaki Urdangarin en la història de l'handbol.