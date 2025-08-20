Máxima felicidad: Pablo Urdangarin y Johanna Zott confirman la noticia con un beso

Tras un tiempo alejados del foco mediático, Pablo Urdangarin y Johanna Zott han vuelto a acaparar todas las miradas tras protagonizar un nuevo y apasionado beso en público. Muestra de cariño con la que los jóvenes han confirmado la mejor de las noticias.

No hay duda de que, a pesar de que todavía estamos en la recta final de las vacaciones de verano, Pablo ha decidido centrarse de lleno en su prometedora carrera deportiva.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Tanto es así que sus padres han pasado unos días en Bidart junto a su hijo Juan, evitando coincidir en todo momento. Y Pablo ha comenzado con fuerza su segunda temporada como jugador del Fraikin BM Granollers.

Este martes 19 de agosto, el actual novio de Johanna Zott se convirtió en una pieza clave en la victoria de su equipo en el Trofeo Internacional Ciudad de Granollers. El conjunto catalán se impuso al club francés Chebourg en un partido de máxima intensidad, que terminó con los marcadores muy igualados: 35 a 34.

| Instagram, @BMGranollers

En esta ocasión, la entrega, la capacidad de liderazgo y los goles de Pablo Urdangarin resultaron ser determinantes en este primer título de la temporada. Tanto es así que, una vez más, el hijo de los ex duques de Palma demostró por qué es considerado como uno de los jugadores revelación de la Liga Asobal.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamaron la atención de esta jornada deportiva fue el romántico y apasionado beso protagonizado por Johanna Zott y el deportista. Muestra de afecto que puso el broche de oro al primer enfrentamiento del Fraikin BM Granollers.

Aunque siempre suele estar arropado por alguien de su familia, en esta ocasión, los padres de Pablo Urdangarin no estuvieron en las gradas para animar a su hijo. No obstante, el joven contó con el apoyo de alguien muy especial para él: su novia, Johanna Zott.

| Europa Press

A pesar de que la joven llegó algo tarde debido a compromisos previos, su presencia fue visible en el pabellón. Tanto es así que, como ya es costumbre, nada más llegar se unió a la afición del Granollers para animar con entusiasmo a los jugadores en los minutos finales del encuentro.

Tras el pitido final, Pablo Urdangarin celebró con entusiasmo la victoria y la conquista del Trofeo Ciudad de Granollers. El jugador no se lo pensó dos veces a la hora de acercarse a Johanna Zott para fundirse en un romántico beso, gesto que mostró la complicidad que existe entre ellos.

Unas muestras de cariño que se repitieron en varias ocasiones antes de abandonar el recinto. Finalmente, Johanna y Pablo optaron por abandonar el pabellón por separado, pero evidenciaron que su relación atraviesa su mejor momento tras dos años juntos.

Al volante de su coche, Pablo Urdangarin no tuvo ningún problema en saludar a la prensa con una sonrisa y un gesto amable. Sin embargo, prefirió no pronunciarse sobre las noticias que recientemente han protagonizado varios miembros de su familia.