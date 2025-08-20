Bertín Osborne (70 anys) revela per primera vegada el nom del seu ‘fill secret’

Bertín Osborne ha sorprès el públic amb una revelació que molts feia anys que esperaven. El cantant i presentador de 70 anys ha fet un pas endavant respecte a un dels temes més delicats de la seva vida personal. Per primera vegada, ha parlat obertament del seu fill petit, fruit de la seva relació amb Gabriela Guillén, i ha compartit públicament el seu nom.
Ho ha fet en una exclusiva per a la revista ¡Hola!, protagonitzant juntament amb Gabriela i el seu fill la portada d'aquest dimecres. La imatge ha deixat tothom sense paraules, ja que tots dos han mostrat al món el seu fill, Arian David, que farà dos anys. El nom del petit s'havia mantingut en secret des del seu naixement, però ara ha estat confirmat pel mateix Bertín.
En les imatges del reportatge, el presentador apareix amb el seu fill als braços, oferint una estampa familiar que ningú no esperava veure. La revista ha qualificat aquesta fotografia d'històrica, i és natural, ja que marca un abans i un després en la complicada història entre Bertín i Gabriela. El seu fill és el primer per a ella i el setè per a ell, però fins ara havia estat totalment allunyat dels focus.
Bertín Osborne i l'acceptació difícil de la paternitat
Per comprendre l'abast d'aquesta decisió, cal remuntar-se a finals de 2023, quan Gabriela va anunciar que estava embarassada. En aquell moment, Bertín no va voler assumir la paternitat del nadó, cosa que va provocar una gran polèmica pública i una batalla legal. Finalment, després de diversos desacords i procediments judicials, el comunicador va reconèixer legalment Arian David com el seu fill.
Des de llavors, la relació entre Bertín i Gabriela ha millorat notablement. Tot i que no són parella, tots dos han optat per mantenir una relació cordial pel bé del menor. I tot i que no han posat junts a les fotos del reportatge, han acordat fer pública la identitat del nen i presentar-lo oficialment.
Segons ha confessat Bertín, aquesta decisió no ha estat fàcil, però l'ha presa amb convicció. “Jo mai vaig voler ser pare una altra vegada, però bé, ho soc”, ha declarat a l'entrevista, amb un to sincer. A més, ha assegurat que, a partir d'ara, farà tot el que estigui a les seves mans per donar suport al nen.
L'esforç de Gabriela i Bertín Osborne per una relació saludable
Per la seva banda, Gabriela ha insistit que la seva intenció mai va ser generar un conflicte. Ella va créixer sense pare i no volia que el seu fill visqués el mateix. Per això ha lluitat des del principi per construir una relació sana entre Arian i Bertín, i a poc a poc ho ha aconseguit.
En les declaracions, Bertín ha explicat que ha començat a passar temps amb el petit i que ha gaudit molt d'aquests moments. Ha reconegut que tenir un fill a la seva edat no és senzill, però que ha acceptat el seu paper i està disposat a assumir les seves obligacions. “El que vull és donar normalitat a una situació complicada”, ha afirmat.
La nova etapa de Bertín Osborne al costat del seu fill
La semblança entre pare i fill no ha passat desapercebuda. Segons la revista, Arian David ha heretat el somriure murri del seu pare i diversos dels seus trets físics. “El nen és una monada, carinyós, un amor”, ha assenyalat, deixant clar que se sent orgullós del seu fill.
En aquests moments, el presentador assegura estar centrat en si mateix, però també disposat a acompanyar Arian en el seu creixement. Ha promès donar suport a la seva educació i benestar, oferint tot el que estigui a les seves mans. Així, Bertín Osborne ha revelat no només el nom del seu fill secret, sinó també una nova faceta de si mateix com a pare present.