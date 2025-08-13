Logo xcatalunya.cat
Johanna Zott i Pablo Urdangarin amb un efecte de resplendor blanc sobre un fons fosc amb una explosió de color vermell i groc al centre.
Ningú no esperava el motiu pel qual Pablo Urdangarin ha ignorat la seva xicota, Johanna Zott | Europa Press, Khwanchai Phanthong's Images, xcatalunya.cat
Gent

Pablo Urdangarin, enxampat ignorant la xicota, Johanna Zott: el motiu és increïble

Pablo Urdangarin és a boca de tothom pel que ha fet amb la seva xicota, Johanna Zott, en la seva darrera trobada pública

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La temporada ha arrencat per a Pablo Urdangarin amb intensitat i entrega. El jugador del Fraikin BM Granollers ha disputat l'amistós contra el Toyoda Gosei, que ha acabat 30-35 a favor de l'equip japonès. Tot i això, el que més ha sorprès en el partit ha estat el que el jove ha fet amb la seva parella, Johanna Zott: ignorar-la.

Malgrat la derrota, el nebot del rei Felip VI ha demostrat el seu caràcter esportiu. Ha donat el millor de si mateix, ha marcat un gol i ha protagonitzat jugades que han fet vibrar l'afició. Pablo ha jugat sota l'atenta mirada de la seva parella, Johanna Zott.

Tres persones conversen en un recinte amb grades, dues dones de cabell llarg i ros estan dretes davant d’un jove que porta una samarreta blava.
Johanna Zott ha anat a donar suport a Pablo Urdangarin | Europapress

Johanna Zott ha acudit al pavelló acompanyada de la seva mare. La família de la jove ha animat Pablo en tot moment i ha mostrat el seu suport incondicional. L'absència dels seus pares, Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina, s'ha notat a la graderia.

Johanna Zott intenta cridar l'atenció de Pablo Urdangarin sense èxit

Un dels moments més comentats de l'encontre ha arribat en plena acció. Pablo ha xocat accidentalment contra un rival i el jugador de l'equip japonès ha caigut a terra visiblement adolorit. En aquell instant, Johanna l'ha cridat des de la graderia, però Pablo no ha respost i no l'ha mirat.

Un jugador d’handbol està estirat a terra mentre dos companys l’assisteixen a la pista.
Pablo Urdangarin ha anat a ajudar el seu company | Europapress

El motiu ha sorprès tothom perquè el jove s'ha centrat a ajudar el rival. S'hi ha acostat ràpidament, li ha ofert la mà i l'ha ajudat a incorporar-se. El seu gest ha evidenciat la seva gran esportivitat i ha mostrat empatia i respecte cap a l'adversari.

En acabar el partit, ambdós equips s'han acomiadat somrients. Han posat junts per a la fotografia de família. Han demostrat que l'esportivitat ha regnat per sobre del marcador.

Johanna Zott ha estat donant suport a Pablo Urdangarin durant tot el partit

Tot i que el resultat no ha estat l'esperat, Pablo Urdangarin ha deixat clar que afronta la temporada amb compromís. Ha jugat amb humilitat i ha assumit que en l'esport es guanya i es perd. Ha fet honor al seu cognom dins la pista.

Jove esportista amb samarreta blava d’un equip d’handbol en una pista coberta
Pablo Urdangarin ha demostrat que és un gran jugador | Europapress

El que semblava un desaire a la seva parella ha resultat ser un exemple de noblesa esportiva. Pablo ha ignorat Johanna en un instant clau, sí.

Però ho ha fet perquè havia d'ajudar un rival ferit. Un gest que ha conquerit l'afició i que ha reafirmat que, més enllà del marcador, el veritable triomf és en el respecte i la humanitat en el joc.

