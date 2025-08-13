Pablo Urdangarin, enxampat ignorant la xicota, Johanna Zott: el motiu és increïble

La temporada ha arrencat per a Pablo Urdangarin amb intensitat i entrega. El jugador del Fraikin BM Granollers ha disputat l'amistós contra el Toyoda Gosei, que ha acabat 30-35 a favor de l'equip japonès. Tot i això, el que més ha sorprès en el partit ha estat el que el jove ha fet amb la seva parella, Johanna Zott: ignorar-la.
Malgrat la derrota, el nebot del rei Felip VI ha demostrat el seu caràcter esportiu. Ha donat el millor de si mateix, ha marcat un gol i ha protagonitzat jugades que han fet vibrar l'afició. Pablo ha jugat sota l'atenta mirada de la seva parella, Johanna Zott.
Johanna Zott ha acudit al pavelló acompanyada de la seva mare. La família de la jove ha animat Pablo en tot moment i ha mostrat el seu suport incondicional. L'absència dels seus pares, Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina, s'ha notat a la graderia.
Johanna Zott intenta cridar l'atenció de Pablo Urdangarin sense èxit
Un dels moments més comentats de l'encontre ha arribat en plena acció. Pablo ha xocat accidentalment contra un rival i el jugador de l'equip japonès ha caigut a terra visiblement adolorit. En aquell instant, Johanna l'ha cridat des de la graderia, però Pablo no ha respost i no l'ha mirat.
El motiu ha sorprès tothom perquè el jove s'ha centrat a ajudar el rival. S'hi ha acostat ràpidament, li ha ofert la mà i l'ha ajudat a incorporar-se. El seu gest ha evidenciat la seva gran esportivitat i ha mostrat empatia i respecte cap a l'adversari.
En acabar el partit, ambdós equips s'han acomiadat somrients. Han posat junts per a la fotografia de família. Han demostrat que l'esportivitat ha regnat per sobre del marcador.
Johanna Zott ha estat donant suport a Pablo Urdangarin durant tot el partit
Tot i que el resultat no ha estat l'esperat, Pablo Urdangarin ha deixat clar que afronta la temporada amb compromís. Ha jugat amb humilitat i ha assumit que en l'esport es guanya i es perd. Ha fet honor al seu cognom dins la pista.
El que semblava un desaire a la seva parella ha resultat ser un exemple de noblesa esportiva. Pablo ha ignorat Johanna en un instant clau, sí.
Però ho ha fet perquè havia d'ajudar un rival ferit. Un gest que ha conquerit l'afició i que ha reafirmat que, més enllà del marcador, el veritable triomf és en el respecte i la humanitat en el joc.